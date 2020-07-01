Драма Лукишкской площади не завершилась: памятник должен быть, но не обязательно всадник будет верхом на коне

"На этой неделе Департамент по культуре представил предложения по конкретным поправкам. Мы интересовались, есть ли недочеты в правовой базе, чтобы можно было (…) лучше поддерживать порядок", – сказал председатель парламентской Комиссии борьбы за свободу и государственной исторической памяти Арунас Гумуляускас.

По словам депутата, сейчас уже речь не идет только о Лукишкской площади.

"Речь идет вообще об общих пространствах, памятниках исторического значения. Там есть определенные недочеты, неоднозначная трактовка. Они хотят конкретизировать эти вопросы. (…) Например, чтобы не придумали в IX форте открыть ресторан или ночной бар", – сказал Гумуляускас.

Между тем Комиссия борьбы за свободу и государственной исторической памяти при Общественном совете в среду обсуждала и вопрос Лукишкской площади. Комиссия решила просить президента не накладывать на закон вето.

"Мы (...) не меньше 15, около 20 лет боремся за то, чтобы Лукишкская площадь стала репрезентативной. Мы, ссыльные, политзаключенные, партизаны очень хотели бы, чтобы там был памятник Погони. Всадник не обязательно должен сидеть верхом на лошади", – сказал председатель комиссии Гвидас Руткаускас.

Он напомнил, что есть еще около 40 000-50 000 борцов за свободу и пострадавших жителей Литвы. Имеются в виду ссыльные, политзаключенные, партизаны и родившиеся в ссылке.

"Все они этого хотят. Вопрос в том, как могла идея памятника Погоне исчезнуть? Кто-то голосовал, принял решение в Минкульте, но наше мнение практически не оценивалось. Потому что мы уже пожилые люди, мы не компьютеризированы, не могли участвовать в интернет-опросе", – сказал Руткаускас. Он заметил, что идея пляжа на площади их потрясла.

"Как выглядел бы концерт, танцы или конкурс на кладбище? Это не такое место. Правильно сказал депутат, что плохая реклама - это тоже реклама. Люди должны оценить. Жаль, что мы не в силах исправить ситуацию. Если все так и останется до осени, я думаю, это нехорошо. Я из Каунасского района, там настроения такие же, как в Вильнюсе. Мы не одобряем. Я представляю Союз политзаключенных и ссыльных. У нас 18 000 членов. Мы это не одобряем", – сказал он.

Ранее сообщалось, что парламент принял решение, что на площади должен появиться памятник Погоне. Ошибку, допущенную парламентом признает и лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис. По вопросу мемориала на площади еще идет разбирательство в суде. Однако Карбаускис не считает это проблемой.

Предсеадтель Партии свободы Аушрине Армонайте просит президента наложить вето на принятый закон о площади.

Карбаускис напомнил, что "государство с помощью своих ведомств решит вопрос упразднения пляжа ( на Лукишкской площади)".

Принятый закон еще должен утвердить президент.