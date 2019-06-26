"Если произойдет какая-то авария и нужно будет известить людей, мы сразу же распространим СМС-сообщение, получив сообщение, следует предпринять три действия – зайти в помещение, оставаться в помещении, ждать информации", – заявил в среду Э. Гяда на совещании в сейме, посвященном готовности Литвы к возможной аварии на БелАЭС.
По словам представителя департамента, узнав об аварии не нужно спешить эвакуироваться, поскольку на улице опасность будет больше, чем в помещении, поскольку там уровень загрязнения ниже.
По его словам, информация об аварии может поступить людям в виде СМС-сообщений, через СМИ, будут включены сирены.
"Есть три возможных канала (извещения – BNS): звуки сирены, пришло сообщение на телефон, сообщение по радио, телевидению. Если произойдет какое-либо несчастье и нужно будет известить людей, мы через все эти средства сразу распространим сообщение", – сказал он.
По словам Э. Гяды, препараты йодистого калия следует использовать только в случае отдельной рекомендации.
"Препараты йодистого калия следует использовать в том случае, если будет такая рекомендация. Эту рекомендацию мы объявим после получения информации из министерства здравоохранения", – сказал он.
В среду на совместном заседании Группа по координированию действий в отношении БелАЭС вместе с Комиссией по энергетике и слаженному развитию оценивала, как ведомства страны готовы ко всем вызовам, какие действия должны быть предприняты.
Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС - по ее словам, строительство объекта ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.
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