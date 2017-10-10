Особая черта этой осени – обильные осадки. По словам представителя Литовской гидрометеорологической службы Донатаса Валюкаса, в некоторых регионах, например, в Паневежисе, в этом году выпало больше всего осадков за последние 50 лет.

"Все заметили отличительную особенность этой осени – обильные осадки. Они в несколько раз превышали сентябрьскую норму. В среднем по Литве в сентябре выпадает 55 мм осадков, в этом году норма превышена в несколько раз. <...> Таких городов, где в сентябре было рекордно превышено количество осадков - не один", – сказал Валюкас, заметив, что температура прогнозируется близкая средней.

Специалист заметил, что температура воздуха как осенью,так и в другие сезоны заметно повышается.

"Правда, особенно сильно изменение температуры в зимний период, повышение прогнозируют и в будущем. А вообще, температура повышается, лето заканчивается позже, и осень смещается. <...> Осень захватывает зиму. Осень наступает позже, зима становится короче", – сказал климатолог.

"Наш климат и погода обусловлены приходящими воздушными массами, которые приносят циклоны или антициклоны. Этой осенью на погоду больше влияют циклоны, которые приносят осадки. Но все месяцы разные", – заметил Валюкас.

По его словам, с конца лета до начала осени в Литве один за другим наблюдались циклоны, которые приносили дождливую погоду: "В этом году сложилась такая ситуация, что один за другим у нас проходят циклоны с очень дождливой погодой".

Однако специалист заметил, что наибольшее изменение осадков, увеличение их количества, прогнозируют зимой: правда, из-за повышения температуры чаще будут идти дожди или мокрый снег, снег будет редким явлением.

Ученый заметил, что осадки в разное время года будут отличаться разной интенсивностью. Если зимой чаще будет идти затяжной дождь или мокрый снег, то лето чаще будут наблюдаться кратковременные, но очень сильные ливни. Однако осень, по словам климатолога, сильно измениться не должна.

Климатолог Юстинас Килпис сказал, что за последние 50 лет годовое количество осадков увеличилось всего на 4%.

"В нашей стране, в регионе Балтийского моря, есть два основных признака глобального потепления, связанных с осадками. Их становится больше в холодное время, зимой количество осадков увеличивается на 12%. <...> Факт, что зимой осадков становится больше и они часто наблюдаются в виде интенсивных ливней. Но если посмотреть на осенний период, то за последние 50 лет количество осадков осенью сильно не менялось", – сказал собеседник.

При нынешнем количестве осадков, уже останавливается обычная жизнь людей. Дожди затапливают города, районы: затапливают подвалы, поля, улицы и дороги. профессор Вильнюсского университета Гинтарас Валюшкявичюс сказал, что земля просто не справляется с таким количество осадков.

"Земля их не впитывает - это очевидно. Уже когда на улицах появляются лужи, которые не исчезают неделями, это первый признак того, что почва перенасыщена влагой. Видно, уже не осталось свободных пор. Когда все заполняется, стоят лужи. Это можно назвать затоплением территорий, или чем-то вроде этого, но в Литве такого термина нет", – рассказал гидролог.

По словам ученого, если дожди не прекратятся, поднимется уровень воды в реках, а это грозит затоплением находящихся на равнинах усадеб, подвалов домов: "Если ситуация останется такой же <...>, пока по прогнозам дожди несколько дней будут идти в большинстве районов, вне всякого сомнения, начнет повышаться уровень воды в реках. И эта вода понемногу начнет разливаться, в грунт она уже не впитывается, будет течь по поверхности. <...> В каких-то низинных районах, где люди живут у рек на равнинах, это в основном в бассейне Невежиса, они ощутят - начнет затапливать подвалы, некоторые территории".