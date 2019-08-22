Дожди уходят, в Литву возвращается летняя погода

В пятницу погоду обусловит антициклон. Погода будет малооблачной. Ночью местами прогнозируют туман. Температура ночью 8-13, у моря 14-16, днем воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.

В субботу также прогнозируют великолепную погоду. Без осадков. Температура поднимется еще выше.