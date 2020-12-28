Из-за сильного контраста усилится юго-восточный ветер, во многих районах порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, будет холодно. Днем будет облачно, во многих районах ожидаются осадки: снег мокрый снег, дождь. На востоке местами прогнозируют гололед. Температура составит 0–5 градусов тепла.

Во вторник к Литве приблизится Атлантический циклон. Будет пасмурно. Будет дуть сильный ветер, местами порывы ветра составят 15–16 м/с. Осадков будет немного. Вечером мокрый снег пройдет на северо-востоке, а утром на юго-западе возможен дождь. Днем интенсивный дождь будет идти по всей стране, он смоет снег. Ночью на востоке еще возможно ниже 0, там ожидается гололед. В других районах будет 0–4 градуса тепла. Днем потеплеет, воздух прогреется до 2–7 градусов тепла.

В среду Литва останется в юго-восточной части ослабевающего циклона, ветер успокоится. Ночью облака немного рассеются, небольшие осадки возможны лишь местами на юге страны. На юге и у моря будет чуть выше нуля, на севере местами подморозит, ожидается гололед. Днем будет пасмурно, местами ожидаются осадки, в основном дождь. Днем будет 1–6 градусов тепла.

В четверг погоду в Литве обусловит зона низкого давления, поэтому небо покроют облака, только у моря ожидаются незначительные прояснения. И ночью и днем будет идти дождь. Меньше всего осадков ожидается на западе страны.

Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, холоднее будет на западе страны. Днем будет 0–5 градусов тепла.

В новогоднюю ночь погоду также обусловит зона низкого давления. Будет серо и сыро. На востоке ожидаются осадки, в основном мокрый снег. На востоке будет чуть выше нуля, а на западе – немного ниже нуля.

В пятницу зона смешанных осадков охватит восточные районы. Усилится северо-западный ветер, вечером его сменит западный ветер. Будет около 0, немного теплее ожидается на взморье. В выходные установится зона высокого давления, поэтому вероятность осадков будет невелика, однако будет прохладнее, ожидаются небольшие морозы.