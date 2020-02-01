Дождь принесет в Литву теплую погоду

Во второй половине дня усилится юго-западный ветер, сильные порывы прогнозируют на северо-западе и на взморье. Ветер принесет волну тепла. На западе страны будет 7-9 градусов, теплее станет с полудня, а на востоке прилив тепла будет продолжаться до вечера, если днем будет 4, то вечером 6-7 градусов тепла.
В Вильнюсе в первой половине дня без осадков, ожидается низкая облачность, во второй половине дня пойдет дождь. В полдень будет 4, вечером 6-7 градусов тепла.
В Каунасе дождь пойдет с обеда, вечером воздух прогреется до 8 градусов тепла. В Клайпеде дождь будет идти с утра и практически до вечера. Днем будет дуть сильный ветер. Весь день будет 6 градусов тепла.
В воскресенье ожидается новая порция интенсивных осадков. Ночью будет 4-7 градусов тепла, днем усилится ветер, похолодает.
TOP новостей
В Каунасской клинической больнице наблюдают пациента, контактировавшего с китайцами (24)
В Каунасской клинической больнице находится 28-летний...
Навстречу выборам: Карбаускис уходит с постов, Сквернялиса ждет предложение возглавить список (16)
Лидер правящих в Литве "крестьян" Рамунас Карбаускис в...
МИД Литвы сообщил, что делать литовцам, находящимся в Китае (1)
Министерство иностранных дел Литвы после того, как...
В парке Виюнеле цвели сакуры и растут нарциссы
В Друскининкай , в парке Виюнеле, где ежегодно проводят...