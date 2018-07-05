Дождь прекратится, но в выходные погода будет переменчивой

В четверг будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ожидается несильный ветер. Температура днем 20-25 градусов. Теплее будет на юго-западе. На взморье будет всего 19 градусов. В пятницу ночью облачность изменится немного. Местами возможен туман. Ночью 9–14 градусов тепла.

В пятницу днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Кое-где возможна гроза. Температура 20-25 градусов. В Вильнюсе будет 23 градуса. В Выходные погода будет переменчивой – в воскресенье будет больше осадков и немного похолодает.