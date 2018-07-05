В ближайшие дни мы все еще будем ощущать влияние уходящего циклона. Дождь понемногу прекратится, однако местами еще ожидаются кратковременные осадки, солнце будет выглядывать чаще.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В четверг будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ожидается несильный ветер. Температура днем 20-25 градусов. Теплее будет на юго-западе. На взморье будет всего 19 градусов. В пятницу ночью облачность изменится немного. Местами возможен туман. Ночью 9–14 градусов тепла.

В пятницу днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Кое-где возможна гроза. Температура 20-25 градусов. В Вильнюсе будет 23 градуса. В Выходные погода будет переменчивой – в воскресенье будет больше осадков и немного похолодает.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Горькая правда: даже после повышения зарплаты доцентов ниже зарплаты водителя

Несмотря на то, что планы по повышению зарплат...

Бизнес бесплатно будет поставлять еду участникам Праздника песни (7)

Почти все крупные торговые сети и несколько десятков...

Дождь прекратится, но в выходные погода будет переменчивой

В ближайшие дни мы все еще будем ощущать влияние...

Выброшенные на ветер деньги: основание Национального стадиона снесут (43)

Члены Вильнюсского горсовета 4 июля начали обсуждение...

Суд в Литве оправдал специалиста мэрии Вильнюса, обвинённого в оскорблении русского народа (275)

В среду Участковый суд столицы Литвы оправдал старшего...

TOP новостей

Горькая правда: даже после повышения зарплаты доцентов ниже зарплаты водителя

Несмотря на то, что планы по повышению зарплат...

Бизнес бесплатно будет поставлять еду участникам Праздника песни (7)

Почти все крупные торговые сети и несколько десятков...

Дождь прекратится, но в выходные погода будет переменчивой

В ближайшие дни мы все еще будем ощущать влияние...

Суд в Литве оправдал специалиста мэрии Вильнюса, обвинённого в оскорблении русского народа (275)

В среду Участковый суд столицы Литвы оправдал старшего...

Выброшенные на ветер деньги: основание Национального стадиона снесут (43)

Члены Вильнюсского горсовета 4 июля начали обсуждение...