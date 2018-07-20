О деле Зиминой сообщил 19 июля Дождю член московской ОНК Александр Ионов. По его словам, подозреваемую задержали в Калининграде сотрудники ФСБ, а затем доставили в Москву. Когда он был у нее в СИЗО, она была в «подавленном состоянии», «в слезах» и много курила, рассказал правозащитник. По его данным, ей вменяется статья 275 УК (государственная измена), предусматривающая до 20 лет лишения свободы.

Зимина возглавляла калининградский Балтийский центр диалога культур до апреля 2016 года, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Основным видом деятельности этой НКО называется организация конференций и выставок. Сейчас центром руководит муж Зиминой Константин Антонец. От разговора с Дождем он отказался.

Также Зимина выступает экспертом в Фонде поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. На его сайте говорится, что в кругу ее профессиональных интересов — идентичность политической элиты Латвии и политика стран Балтии в отношении России. Заместитель исполнительного директора фонда Роман Гришенин сообщил Дождю, что о задержании Зиминой узнал из СМИ. «Для нас это полная неожиданность. Надеемся, что ее задержание — недоразумение. Уверены, что правоохранительные органы проведут полное и беспристрастное расследование по данному вопросу», — сказал он.

В 2012 году Зимина окончила аспирантуру БФУ имени Канта, до декабря 2013 года она была младшим научным сотрудником вуза. «Я помню ее девочкой-аспиранткой. Она обратилась ко мне для прохождения практики в Калининградской областной думе, — рассказывает член Общественной палаты Калининградской области и бывший депутат регионального парламента Соломон Гинзбург. — Я, к сожалению, тогда помочь ей не смог, но она произвела впечатление очень пытливого и интересного человека. У меня никогда не сложилось бы впечатления о том, что она может действовать в ущерб государству».

Гинзбург рассказывает, что был «крайне удивлен» новостью о задержании Зиминой и предполагает, что случившееся стало «симметричным ответом» на задержание в США россиянки Марии Бутиной. «Вы же понимаете, что после встреч на высоком уровне происходит обмен уколами. Я думаю, что это высокая дипломатия, а люди оказываются заложниками как с той, так и с другой стороны», — говорит он.

В 2015 году Зимину задержали в Вильнюсе и депортировали в Россию, рассказал Дождю ее знакомый, глава молодежной ассоциации «Ювенис» в литовской Клайпеде Алексей Грейчус. С Зиминой они познакомились на конференции фонда Горчакова «Балканский диалог». Затем, по его словам, она приезжала в Литву как представитель организации, чтобы рассказать о ее деятельности.

После прошедшего в литовской столице международного круглого стола «Идентичность национальных меньшинств в странах Балтии», в котором участвовали представители фонда Горчакова и российского посольства, полицейские остановили одну из машин с гостями мероприятия и сопроводили их в участок, сообщалось на сайте фонда. По словам собеседника Дождя, среди задержанных оказалась и Зимина, которой в итоге пришлось покинуть страну.

Пресс-секретарь фонда имени Горчакова подтвердил, что Зимина присутствовала на круглом столе в Вильнюсе, но добавил, что не знает, «какие меры к ней применили литовские власти после».

Историю подтверждает и другая знакомая Зиминой, пожелавшая остаться неназванной. «Знаю, что литовцы ей запрещали въезд, считая российским агентом и прочее, у них там в целом аллергия на любого с российского стороны», — говорит она.

Еще один собеседник Дождя, который представился другом Зиминой, рассказал, что она бывала в Литве не только по работе: по его словам, там живут ее родственники. О том, что ей запрещен въезд в страну, Зимина узнала около года назад, когда ее не пропустили пограничники в аэропорту Вильнюса.

Друг подозреваемой считает, что ее могли подставить «западные спецслужбы». По его словам, в начале года она рассказывала, что представитель литовских спецслужб позвонил ей на российский номер и пообещал открыть въезд в страну в обмен на сотрудничество, но она отказалась.

Антонина Зимина © Facebook

«По всем ее высказываниям, по всем точкам зрения это не тот человек, который предал бы свою страну, свою Россию», — убежден Грейчус из ассоциации «Ювенис».

В Латвии намекали на связь фонда Горчакова с российскими спецслужбами — например, организация упоминалась в докладе контрразведки страны о «вербовке молодежи». Пресс-секретарь Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) на следующий день после конференции в 2015 году рассказал, что «все приехавшие сюда говорят одно и то же: какой хороший Путин, какая правильная политика России. Поэтому ДГБ постоянно предупреждает об этом, чтобы собравшиеся там люди не имели надежд на то, что найдут там какие-то мирные призывы».

Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова был создан 2 февраля 2010 года распоряжением президента России Дмитрия Медведева. Учредителем выступает министерство иностранных дел, которое выделяет субсидии на ее работу. В попечительский совет организации входят, в частности, Михаил Прохоров, Сулейман Керимов, Вагит Алекперов, Рубен Варданян, Владимир Евтушенков и Алексей Мордашов. С начала 2015 года деятельность фонда запрещена на Украине: СБУ обвинила его участников в том, что они вели в стране антигосударственную пропаганду.

В 2015 году Ассциация учителей русских школ Вильнюса вместе с Фондом проводили конференцию, которая попала в поле зрения литовских СМИ.

Организаторами конференции была названа Ассоциация учителей русских школ Вильнюса под руководством Виктории Шалковской. Журналистов телеканала Lietuvos rytas не хотели пускать на мероприятие. После того, как они все же зашли, стало очевидно, что некоторые гости успели покинуть свои места.

Ни В.Шалковская, ни представители посольства России не согласились общаться с журналистами. Хотя сначала им позволили снимать, после звонка и разговора с кем-то, журналистов стали выгонять.

"Все эти фонды находятся под красивыми вывесками, однако их цель одна - распространение российской пропаганды", - соказал в 2015 году о фонде пресс-секретарь ДГБ Витаутас Макаускас.