По данным опроса, системе образования сейчас доверяют 41,5% респондентов. В аналогичном опросе в январе этот показатель составлял 47%.
По словам главы компании рыночных и социологических исследований Vilmorus Владаса Гайдиса, рекордно низкое доверие к сектору просвещения может быть связано с проводимой правительством реформой высшего образования.
Не доверяют системе образования 13,4% опрошенных, в январе количество не доверявших составляло 12,2%.
По словам В. Гайдиса, самым высоким было доверие к системе образования в 2004 году, оно составляло 70%.
Опрос по заказу газеты Lietuvos rytas компания Vilmorus провела 9-18 февраля.
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