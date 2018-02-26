Доверие жителей Литвы к системе образования сейчас является самым низким за последние 20 лет, свидетельствуют данные опроса компании Vilmorus , проведенного по заказу газеты Lietuvos rytas.
© DELFI / Augustas Didžgalvis

По данным опроса, системе образования сейчас доверяют 41,5% респондентов. В аналогичном опросе в январе этот показатель составлял 47%.

По словам главы компании рыночных и социологических исследований Vilmorus Владаса Гайдиса, рекордно низкое доверие к сектору просвещения может быть связано с проводимой правительством реформой высшего образования.

Статьи по теме:
Родители не догадываются, что за отпуск с детьми им грозит штраф  (56)
Страшные данные: алкоголь потребляет каждый десятый пятиклассник  (53)

Не доверяют системе образования 13,4% опрошенных, в январе количество не доверявших составляло 12,2%.

По словам В. Гайдиса, самым высоким было доверие к системе образования в 2004 году, оно составляло 70%.

Опрос по заказу газеты Lietuvos rytas компания Vilmorus провела 9-18 февраля.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Бумблаускас раскритиковал учителей: мы зашли в тупик (40)

Историк Альфредас Бумблаускас раскритиковал учителей...

Новая школа в Пилайте – муниципальная или католическая? (4)

Самоуправление Вильнюса в ходе состоявшегося в январе...

Общество

Ожидающих повышения зарплат ждут невеселые новости

Банковские аналитики говорят, что, несмотря на быстрый...

Запрет не действует: ряд кабельных компаний продолжают показывать РТР (13)

Часть компаний, предоставляющих услуги кабельного...

Вильнюс закупит средства защиты на случай аварии на БелАЭС (26)

Муниципалитеты города Вильнюса и Швянчёнского...

За пользование телефонами за рулем за 5 дней наказаны 513 водителей (1)

Полиция Литвы информирует, что с 20 февраля на дорогах...

В Литве за одобрение советских преступлений будет наказан издатель книги Сапожниковой (40)

Глава издательства в Литве, которое перевело книгу...

TOP новостей

Гражданин Германии написал книгу о своем опыте обучения вождению в Литве (21)

Гражданин Германии Феликс Акерманн прожил в Литве пять...

Ожидающих повышения зарплат ждут невеселые новости

Банковские аналитики говорят, что, несмотря на быстрый...

В Литве - рост иммиграции, волна эмиграции спадает (11)

В Литве фиксируется рекордная иммиграция, а основная...

"У нас в Америке": русская улочка Голливуда и литовский флаг в Колорадо новый проект DELFI (6)

"Сколько дорог тебе надо пройти, чтобы человеком стать?...

Запрет не действует: ряд кабельных компаний продолжают показывать РТР (13)

Часть компаний, предоставляющих услуги кабельного...