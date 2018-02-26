По данным опроса, системе образования сейчас доверяют 41,5% респондентов. В аналогичном опросе в январе этот показатель составлял 47%.

По словам главы компании рыночных и социологических исследований Vilmorus Владаса Гайдиса, рекордно низкое доверие к сектору просвещения может быть связано с проводимой правительством реформой высшего образования.

Не доверяют системе образования 13,4% опрошенных, в январе количество не доверявших составляло 12,2%.

По словам В. Гайдиса, самым высоким было доверие к системе образования в 2004 году, оно составляло 70%.

Опрос по заказу газеты Lietuvos rytas компания Vilmorus провела 9-18 февраля.