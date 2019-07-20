Доверие армии – высочайшее за 14 лет

Доверие Литовской армии в июле выразили 60.5% опрошенных. В июне армии доверяли 58,5% респондентов.
"Это величайший результат за 14 лет. Это не какой-нибудь скачок, просто понемногу росло. Доверие армии характерно для всех стран Европейского Союза, особенно для западных стран", – сказал руководитель Центра исследования общественного мнения и рынка Vilmorus Владас Гайдис.
Больше всего жителей Литвы доверяют пожарным – доверие им в июле выразили 89,3% опрошенных, на втором месте – полиция (64,2%), на третьем – ведомство президента ( 63,5%).
Больше всего не доверяют партиям – недоверие им выразили 58,4% опрошенных, а также Сейму – 53,1%, судам – 28%, а недоверие правительству выразили 25,4% опрошенных.
Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus опрос жителей проводил 5 – 13 июля.
Был опрошен 1021 человек.
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