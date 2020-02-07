Доставленного из аэропорта в больницу мужчину выписали: у него сезонный грипп

Представитель министра здравоохранения Аурелиюса Вериги по связям с общественностью Лина Бушинскайте сообщила BNS, что мужчина, летевший из США через Варшаву в Вильнюс, отпущен домой еще в четверг.
"Вчера вечером мужчину отпустили домой, министру об этом сообщил глава клиники Сантарос. Как и отмечалось в первых комментариях министерства, случай не был связан с коронавирусом. Анализы не отправлялись в Национальный центр общественного здоровья", – сказала Л. Бушинскайте.
Заместитель директор клиники Сантарос Эдита Казенайте сказала, что после взятия анализов в течение часа мужчине был поставлен диагноз сезонного гриппа и его сразу же отпустили лечиться домой.
В четверг сотрудники Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) и прочие службы реагировали на полученную информацию и встретили в Вильнюсском аэропорту пассажира, прилетевшего из Варшавы. Мужчина заранее сообщил по телефону частной клинике о плохом самочувствии. С самолета он был доставлен в клинку Сантарос, также была опрошена почти половина из 45 пассажиров самолета.
Для превенции возможного распространения вируса литовские ведомства ранее ввели дополнительные меры безопасности в трех аэропортах Литвы и в Клайпедском порту, там дежурят сотрудники НЦОЗ.
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