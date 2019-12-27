Доставка немецких боевых машин пехоты (БМП) Boxer, которые покупает Литва, снова запаздывает из-за того, что во время проверки качества были обнаружены недостатки.
© KAM

В июне этого года в Литву были доставлены две первые машины, тогда сообщалось, что еще 15 БМП будут доставлены до конца 2019 года.

И вес же эти БМП пока в Литву не поступили. Министерство обороны говорит, что доставка запаздывает из-за того, что нужно устранить недостатки.

"Часть БМП Boxer, которые планировалось получить в 2019 году, не была доставлена в Литву. Это произошло из-за замеченных во время строгого контроля качества недостатков, которые производитель не успел своевременно устранить", – говорится в комментарии Минобороны, переданном агентству BNS.

Статьи по теме:
Литва купит у США 200 бронированных внедорожников  (57)
США разрешили Литве покупку 500 бронированных внедорожников  (62)

Минобороны утверждает, что возобновить доставку БМП Boxer в Литву планируется с января 2020 года.

Доставках двух первых БМП в Литву тоже опоздала.

Боевые башни для покупаемых Литвой БМП производит израильское предприятие, а сами машины – германский консорциум.

БМП Boxer в Литве будут называться Vilkas ("Волк").

Договор о приобретении 88 БМП подписан в августе позапрошлого года, его стоимость составляет 386 млн евро. Это крупнейшее приобретение в истории литовской армии.

БМП получат два батальона бригады Gelezinis Vilkas ("Железный волк") в Рукле и Алитусе.

Статьи по теме:

БМП Boxer в Литве станут "Волками" Это самое дорогое приобретение в истории ВС Литвы (3)

В Рукле Йонавского района Литвы во вторник состоялась...

Общество

Доставка БМП Boxer в Литву снова запаздывает из-за обнаруженных недостатков (13)

Доставка немецких боевых машин пехоты (БМП) Boxer ,...

СМИ: строящие стадион в Каунасе турки начали забастовку

Турецкие рабочие, которые строят в Каунасе стадион им....

Alkoholis

Праздники в Литве были впечатляющими: есть чем поделиться и полиции и врачам (5)

В сводках полиции за праздничные дни содержится...

Бывшему директору Impuls предъявлены обвинения в деле о смерти 7-летнего ребенка в бассейне (2)

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры составила...

В Пагиряй создан уникальный праздничный пряничный городок

Шоколадные крыши домов, светящаяся желейная масса для...

TOP новостей

Президент Литвы подписал бюджет на 2020 год (22)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу подписал...

Kainos Vilniaus Kalėdų mugėje Kainos Vilniaus Kalėdų mugėje Kainos Vilniaus Kalėdų mugėje Kainos Vilniaus Kalėdų mugėje

Посетителя рождественского городка в Вильнюсе поразили цены: отдали бы вы 40 евро за пряничный домик? (53)

Праздничным настроением заразились не только дома...

Приближается самая кровавая ночь в году – другой такой не бывает (40)

1 января – самый кровавый день в году. Об этом...

Перемены не за горами: работодатели вынуждены будут сокращать время работы (27)

Президент Литовской конфедерации работодателей Данас...

Alkoholis

Праздники в Литве были впечатляющими: есть чем поделиться и полиции и врачам (5)

В сводках полиции за праздничные дни содержится...