В июне этого года в Литву были доставлены две первые машины, тогда сообщалось, что еще 15 БМП будут доставлены до конца 2019 года.

И вес же эти БМП пока в Литву не поступили. Министерство обороны говорит, что доставка запаздывает из-за того, что нужно устранить недостатки.

"Часть БМП Boxer, которые планировалось получить в 2019 году, не была доставлена в Литву. Это произошло из-за замеченных во время строгого контроля качества недостатков, которые производитель не успел своевременно устранить", – говорится в комментарии Минобороны, переданном агентству BNS.

Минобороны утверждает, что возобновить доставку БМП Boxer в Литву планируется с января 2020 года.

Доставках двух первых БМП в Литву тоже опоздала.

Боевые башни для покупаемых Литвой БМП производит израильское предприятие, а сами машины – германский консорциум.

БМП Boxer в Литве будут называться Vilkas ("Волк").

Договор о приобретении 88 БМП подписан в августе позапрошлого года, его стоимость составляет 386 млн евро. Это крупнейшее приобретение в истории литовской армии.

БМП получат два батальона бригады Gelezinis Vilkas ("Железный волк") в Рукле и Алитусе.