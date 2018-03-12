Литовская федерация сотрудников правоохраны и Литовский профсоюз полиции решили публично показать социальную рекламу. Ее можно было увидеть у Театра оперы и балета и в Пилайте в Вильнюсе, и на одном стенде в Каунасе – на проспекте Саванорю.

На стенде было написано: "Результат высокомерия руководства полиции – на 3000 меньше полицейских, в Вильнюсе и Каунасе расследуют только 1 кражу из 7, ты чувствуешь себя в безопасности?", и изображались логотипы профсоюзов.

Председатель Литовской федерации сотрудников правоохраны Лорета Сощекене сказала, что рекламу показывали только с 7 ч. утра в четверг по 14-15 ч. в пятницу.

После этого профсоюз получил сообщение директора компании Katos grupė, в котором сказано, что реклама вызвала большой резонанс, они не могут проверить законность информации, поэтому решили больше не показывать эту рекламу.

"Мы и смеялись, и злились – если они рекламируют шампунь, который якобы на 99% избавляет от перхоти, интересно, как они проверяют законность информации. Наверное, кто-то из руководителей Департамента полиции позвонил в компанию", – сказала Сощекене.

Она заметила, что ее обвинили в том, что эта реклама унижает звание сотрудников полиции.

"Мы не дискредитируем этой рекламой рядовых сотрудников полиции – нечеловеческая нагрузка – поэтому такая низкая раскрываемость", – сказала Сощекене.

Директор Katos grupė Андрюс Багдонас сказал, что от рекламы решили отказаться после дискуссий в фейсбуке.

"Мы подумали, что мы не можем проверить эту информацию, не можем проверить, правда ли это, вот мы и решили не ввязываться в дискуссии, и не объявлять непроверенные данные", – сказал Багдонас.

Глава Katos grupė обещал вернуть деньги за рекламу.

"Деньги мы вернем. Мы до конца наши обязательства не выполнили, поэтому было бы корректно вернуть, ведь услуга не была выполнена", – сказал Багдонас.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что представители полиции связались с рекламной компанией.

"Мы информировали, что реклама вводит в заблуждение, и они приняли решение", – сказал Матонис. Он назвал неверным данные, что полицию покинули 3000 сотрудников.

"Если увидит нормальный человек, он подумает, что это сейчас столько ушло, а это за 10 лет. Это обман", – сказал Матонис. Также, по его словам, вводит в заблуждение и информация о том, что в Вильнюсе и Каунасе раскрывают лишь одну кражу из 7.

"Они взяли данные за 1 месяц в каком-то городе и увидели, что раскрываемость была всего 13%. Это манипуляция статистикой. Что касается высокомерия руководства, тут комментировать не буду, это мнение", – сказал Матонис.