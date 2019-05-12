Досрочно в Литве проголосовали 10,75% избирателей

Всего в списках 2 млн 472 тыс. 405 избирателей.

На предыдущих президентских выборах досрочно, на дому и в специальных пунктах проголосовали 6,02% избирателей. Однако тогда голосование не на избирательных участках длилось четыре дня, а в этом году – шесть.

В этом году впервые досрочное голосование в самоуправлениях длилось пять дней, также голосовали и в специальных пунктах: в больницах, тюрьмах, в армии. В субботу состоялось голосование на дому.

В президенты баллотируется девять кандидатов: социал-демократ Витянис-Повилас Андрюкайтис, философ Арвидас Юозайтис, европарламентарий Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, члены сейма Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис, кандидат "крестьян" - премьер Саулюс Сквернялис, кандидат консерваторов - парламентарий Ингрида Шимоните, член Европарламента, лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Вальдемар Томашевский.

На референдуме о сокращении числа парламентариев предлагается установить в Конституции 121 место в сейме вместо нынешних 141 места.

На втором референдуме предлагается расширить институт двойного гражданства так, чтобы литовский паспорт могли сохранить люди, получившие "гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции".

В воскресенье выборы и референдумы проходят ни избирательных участках. Второй тур президентских выборов, если потребуется, состоится 26 мая.