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За четыре дня досрочного голосования в Литве на выборах в Сейм проголосовало 178 тыс. 145 или 7,39% всех избирателей.
Išankstinis balsavimas
Išankstinis balsavimas
© DELFI / Andrius Ufartas

Четыре года назад проголосовало наполовину меньше избирателей – 3,49% или 87 тыс. 59, однако тогда досрочное голосование продолжалось не четыре, а два дня.

На этих выборах продолжительность досрочного голосования была увеличена из-за угрозы коронавируса, чтобы рассеять потоки голосующих. Кроме того, было оборудовано больше мест для голосования, в части самоуправлений нельзя было голосовать в зданиях администрации самоуправлений, как это было раньше.

В пятницу и субботу можно проголосовать на дому.

Выборы в Сейм состоятся 11 октября.

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