Четыре года назад проголосовало наполовину меньше избирателей – 3,49% или 87 тыс. 59, однако тогда досрочное голосование продолжалось не четыре, а два дня.
На этих выборах продолжительность досрочного голосования была увеличена из-за угрозы коронавируса, чтобы рассеять потоки голосующих. Кроме того, было оборудовано больше мест для голосования, в части самоуправлений нельзя было голосовать в зданиях администрации самоуправлений, как это было раньше.
В пятницу и субботу можно проголосовать на дому.
Выборы в Сейм состоятся 11 октября.
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