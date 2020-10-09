Четыре года назад проголосовало наполовину меньше избирателей – 3,49% или 87 тыс. 59, однако тогда досрочное голосование продолжалось не четыре, а два дня.

На этих выборах продолжительность досрочного голосования была увеличена из-за угрозы коронавируса, чтобы рассеять потоки голосующих. Кроме того, было оборудовано больше мест для голосования, в части самоуправлений нельзя было голосовать в зданиях администрации самоуправлений, как это было раньше.

В пятницу и субботу можно проголосовать на дому.

Выборы в Сейм состоятся 11 октября.