Компания Grinda, отвечающая за дороги в столице Литвы, заметила, что нечасто бывает так, что снег идет и метель метет больше 7 часов (за весь сезон бывает всего 20 таких дней). На дороги выехала вся техника, которой располагает компания – 36 машин для посыпки дорог солью и 12 пескоразбрасывающих машин.
Вся техника будет неустанно чистить дороги, посыпать их смесью соли и песка. Однако утром было видно, что дорожные службы с ситуацией не справляются, снег заново засыпает почищенные дороги.
Техника ЗАО Grinda за ночь сделала около 200 рейсов, снегоуборочные машины проехали больше 10 000 км. Меньше чем за сутки на дороги высыпали 1000 т соли и 250 куб. м песка с солью. Условия движения на дорогах сложные.
Специалисты отмечают, что качество дорог в конкретном месте можно проверить на портале Eismoinfo.lt. На портале сказано, что в большинстве районов дороги скользкие, поэтому водители должны быть предельно внимательными.
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