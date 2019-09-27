Дорожная полиция Литвы представила новые посты контроля скорости

Новые посты контроля скорости (радары) будут замерят скорость там, где полицейским сложно встать. Радары купили у эстонской компании Alarmtec AS. Они должны способствовать сокращению количества ДТП, которые происходят из-за превышения скорости. Стоимость одного радара – 30 000 евро.
Это лазерные радары немецкой компании Vitronic. Они автоматически фиксируют скорость всех приближающихся и удаляющихся автомобилей. Нарушения фиксируют две цифровые камеры, а система выбирает, какая из них дает лучшее изображение и фиксирует нарушение. Фотография и другие данные будут мгновенно передаваться в реестр административных нарушений.
Притормозить перед таким радаром - недостаточно, поскольку он фиксирует скорость транспортных средств, движущихся в обоих направлениях на расстоянии 300 м.
Эти приборы устойчивы к перепадам температур, не боятся зноя и мороза. Они фиксируют скорость в диапазоне 10-320 км/ч. Погрешность возможна, но она невелика, например, при скорости до 100 км/ч – 3 км/ч, а выше – 3%.
Полиция заметила, что эти радары можно установить практически в любом месте. Кроме того, они действуют и в светлое и в темное время суток.
Поскольку это не стационарные радары, предупреждения о том, что их установили, перед ними не будет.
Новые радары будут использовать на всей территории Литвы, эксплуатировать их начнут в этом году, перед Рождеством.
Пока они будут фиксировать только превышение скорости, а в будущем и другие нарушения: наличие техосмотра и страховки. Некоторые могут фиксировать нарушения на светофорах - если водитель будет ехать на красный свет.
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