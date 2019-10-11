"Поток транспорта между Вильнюсом и Каунасом самый большой не только в Литве, но и в странах Балтии. Поэтому улучшение условий на дороге и повышение скорости движения между двумя крупнейшими городами страны важны не только для поездок по Литве, но и для улучшения международного сообщения", – сказал министр транспорта Ярослав Наркевич.

По словам главы Дирекции автомобильных дорог Виталия Андреева, когда внедрят средства безопасного движения и проведут реконструкцию отдельных участков, дорога будет отвечать требованиям магистральных дорог.

В ходе осуществления проекта на дороге А1 появятся металлические ограждения на разделительной полосе, на некоторых участках появятся заграждения от диких животных. Также проведут реконструкцию дополнительных полос для снижения скорости и ее увеличения, обновят освещение и т.д.

Всего реконструируют 5 участков дороги А1, договор подписан с двумя подрядчиками: компаниями Kauno tiltai и Fegda. Общая стоимость проекта 42,6 млн. евро.