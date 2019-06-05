Дороги назад в "Содру" не будет: на принятие решения осталось меньше месяца

В студии DELFI беседа велась с заведующим отдела коммуникации Фонда социального страхования ("Содры") Саулюсим Ярмалисом и председателем ассоциации участников пенсионных фондов Марюсом Калесинскасом.

– Марюс, времени остается все меньше. Какие настроения, если говорить о накоплении, бытуют среду жителей?

M.K: – Как в начале реформы, так и сейчас настроение неспокойное. Те, кто интересуется происходящим, задаются массой вопросов, люди с трудом понимают, что же происходит. Получить какое-то представление в общих чертах можно, но многие просто пускают все на самотек, а я за то, чтобы решения принимались сознательно, чтобы люди, хотя бы минимально углублялись.

– Как обстоят дела, ищут ли жители информации в "Содре"?

С.Я.: – Люди звонят, спрашивают, но пик был в январе-феврале, в последние месяцы звонят примерно по 7000 раз в месяц. Думаю, пик будет в конце июня.

– Сколько людей на сегодняшний день отказались от участия в накоплении?

С.Я.: – За 5 месяцев этого года 100 000 временно приостановили участие в накоплении. Это значит, их деньги остались в фонде, люди ждут ясности, а их деньги продолжают инвестировать. Это 8% от всех участников накопления.

Еще 25 000 полностью отказались от дополнительного накопления и вернули деньги в "Содру". Таких 2%. Это небольшой показатель.

– Средняя пенсия сегодня 344 евро. Объясните, зачем людям вообще дополнительно откладывать средства?

С.Я.: – Если сравнивать с данными по средней зарплате, то средняя пенсия - это 46% от средней зарплаты.

На сегодняшний день многих людей эта пропорция не удовлетворяет, эта пенсия не вдохновляет, если взглянуть на долгосрочную перспективу, зная, что Еврокомиссия нам прогнозирует печальный демографический прогноз, работающих людей станет меньше.

Через 20-30 лет пенсия может составлять всего 35% от средней зарплаты, этого мало. Пенсионное накопление в фондах второй ступени позволяет стабилизировать ситуацию и сохранить пенсии на нынешнем уровне. Если мы хотим получить больше, надо откладывать больше.

M.K: – В старости доходы должны составлять 70-80% бывших трудовых доходов, чтобы доходы после выхода на пенсию сильно не сокращались. Об этом люди должны сами заботиться. Есть возможность самостоятельного накопления, люди ее выбирают, но жители со средними и небольшими доходами могут успешно участвовать в фондах второй ступени.

– Саулюс, чтобы объяснить перемены было легче, моделируем такую ситуацию. Первая: мне 26 лет. Работаю по трудовому договору, в пенсионном накоплении не участвовал. Что мне делать, чтобы начать откладывать деньги?

С.Я.: – В таком случае "Содра" вас включила в систему и выбрала для вас поставщика услуги (1 из 5). Человек может открыть свою страницу на сайте "Содры" и посмотреть, в каком фонде он находится. Если он не увеличит тариф, то сначала будет откладывать 1,8% от зарплаты и еще 0,3% от средней зарплаты ему прибавит государство.

Если он со всем согласен, то с июля он будет участвовать в системе. Он может в любое время перейти в другую компанию. Может увеличить тариф до 3%. Есть еще месяц на то, чтобы передумать. Если человек не откажется от участия в системе, то он будет участвовать в ней до пенсии.

– А если я не хочу участвовать?

С.Я.: – Если вы решили не участвовать в накоплении, то на сайте "Содры" надо представить заявку, и указать, что не хотите участвовать в накоплении. Срок подачи – до 30 июля. В таком случае через 3 года человека снова включат в систему и такая процедура будет практиковаться пока человеку не исполнится 40 лет - каждых три года.

– А если я раньше откладывал по формуле 2+0+0? Мне "Содра" прибавляла по 2%, но самостоятельно я не прибавлял от зарплаты, а сейчас хочу копить.

С.Я.: – С января эти люди участвуют в накоплении. Они начали платить по 1,8% от зарплаты, это для них главная перемена.

– А если я не хочу участвовать в накоплении?

С.Я.: – Один путь – приостановить участие и оставить накопленные средства в компании. Эти деньги будут инвестировать и выплатят, когда человек выйдет на пенсию. Или можно прекратить накопление и вернуть деньги в "Содру".

– Третий вариант - если человек откладывал по формуле 2+2+2. Что для него меняется, если он хочет продолжить участие в накоплении?

С.Я.: – Ему ничего не надо делать. Если хочет он может приостановить участие в накоплении или прекратить вообще.

– Саулюс, а если 1 июля я вспомню, что не отказался от накопления. У меня будет шанс исправить положение?

– Есть такое, если человек полгода провел в больнице или были какие-то другие причины и он не мог принимать сознательные решения, тогда да. Но если он просто не думал об этом, а потом спохватился, то уже поздно.

– Марюс, правда ли, что если сейчас начать откладывать на пенсию по 3% зарплаты, то в старости нельзя рассчитывать на пенсию в размере 70-80% нынешней зарплаты? Сколько надо откладывать, чтобы рассчитывать на достойную старость?

– Да. Надо иметь в виду, что мы откладываем по 3%, государство дает еще 1,5%, у нас есть уже почти 5%, а этого мало. Если человеку меньше 30 лет надо откладывать по 5-6%, а если ему 40 лет, надо думать о 7-8%, а если он старше, то все 10%. Если человеку больше 50 лет, то вообще надо посчитать стоит ли откладывать, ведь до пенсии осталось немного. В таком случае ему надо откладывать по 30%.

– Что такое аннуитет?

– Это услуга страхования. Ее принцип состоит в том, что мы в старости не знаем сколько проживем. Аннуитет обеспечивает регулярные выплаты независимо от того, сколько лет человек проживет - 80, 90 или 100, ему будут выплачивать пенсию столько, сколько полагается.

Аннуитет рассчитывается с учетом возможной средней продолжительности жизни. Если в среднем на пенсии человек живет 18 лет, то накопленную сумму делят на 18 и такую часть выплачивают каждый месяц.

– Марюс, но у нас пока нет данных по аннуитету.

– Да, пока нет. И это мы как ассоциация критикуем с самого начала реформы, не было подготовки, а реформа уже действует, а тут лишь в общих чертах сказано, что "Содра" обеспечит аннуитет.

В реформе сформулировано, что потребители должны принять решение еще до того, как станут известны все условия. А что делать? Выбора нет. Так решили политики.

– Это на сегодняшний день больше всего пугает людей?

M.K: – Ну, это вносит дополнительное беспокойство и неясность. Чем меньше ясности, тем труднее определиться. В системе много параметров, много деталей, а некоторые еще неясны, люди качают головами и думают, что это сложно. Такое чувство у потребителей есть.

– Что вы можете посоветовать тем, кто еще не определился?

M.K: – Надо посмотреть данные двух калькуляторов. "Содры" и aktuarai.lt.

Я бы рекомендовал быть сознательными и проверить, в какой компании вы копите деньги, посмотреть на результаты компаний, не лениться и сравнить конкурентов.