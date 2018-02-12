



В соответствии с его предложением, предлагают запретить курение на расстоянии 10 м от входа в ресторан, кафе, бар и другие заведения общепита, клубы, интернет-кафе, казино. Пуйдокас сказал, что хочет усовершенствовать закон, чтобы защитить права некурящих, а особенно детей. Проект он зарегистрировал 26 января 2018 года.

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"В зарегистрированных прежде поправках было установлено расстояние в метрах. Но после дискуссий с обществом, премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, правительством и другими, мы усовершенствовали этот проект", - сказал Пуйдокас.

По его словам упразднено расстояние в метрах, предлагается пользоваться критерием разумности.

"В проекте предлагается запретить курение в общественных местах, которые находятся рядом со школьно-воспитательными учреждениями, учреждениями, предоставляющими социальные услуги и в тех местах, которые видны из этих учреждений, на остановках общественного транспорта, на вокзалах и рядом с ними, около магазинов, баров, кафе, ресторанов, других заведений общепита, клубов, дискотек, интернет-кафе, казино, игровых салонов, других мест проведения досуга, в помещениях и рядом, если в них проводятся спортивные состязания, и другие мероприятия, рядом с другими помещениями для обслуживания людей, на детских площадках и в зонах, которые видны с этих площадок, во всех ведомствах мэрий и рядом с ними (в зоне видимости). В местах проведения массовых мероприятий и рядом с ними, на охраняемых территориях", - сказал депутат.

Во время массовых мероприятий предлагают разрешить курение только в специально отведенных для этого местах.

Депутат указывает, что курильщик наносит вред не только себе, но и окружающим, они вынуждены дышать дымом. По словам Пуйдокаса, цель поправок - ограничить вред пассивного курения, уменьшить загрязнение окружающей среды.