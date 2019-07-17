ЛДП информирует, что контроль за безопасной скоростью движения - одно из приоритетных направлений работы полиции.

На всех дорогах страны полиция контролирует скорость движения при помощи стационарных и мобильных радаров. С осени 2018 года в Литве действуют 25 радаров, измеряющих среднюю скорость на определенном участке. Такие радары зафиксировали 50 395 случаев превышения скорости.

ЛДП информирует, что треть этих водителей уже получили штрафы за превышение скорости.

Чаще всего водители превышали скорость на 10-20 км/ч - таких водителей было 10 236.

3659 превысили скорость на 30 км/ч, еще 1004 водителей превысили скорость на 30-40 км/ч. Им грозит штраф в размере 170 евро.

Не только штраф, но и лишение прав до 6 месяцев грозит молодым водителям водителям, мотоциклистам, водителям грузовых машин и автобусов, превысившим скорость на 30-40 км/ч. Таких водителей было 22.

Допустимую скорость на 40-50 км/ч превысили 209 водителей. Им назначены штрафы до 230 евро, 8 начинающих водителей и 2 мотоциклиста будут лишены прав на год.

94 водителя превысили скорость на 50 км/ч. Их лишат прав и назначат штраф до 550 евро. Один мотоциклист был лишен прав на 1,5 года, к ответственности также привлечен один водитель без прав, превысивший скорость больше чем на 50 км/ч. За такое нарушение грозит штраф до 700 евро.

ЛДП сообщает, что административный штраф может быть назначен не позже чем через два года после совершения правонарушения.