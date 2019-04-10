В редакцию DELFI обратилась читательница Кристина. Она откладывала деньги в фонде III ступени, но потом решила забрать деньги. Она надеялась получить всю накопленную сумму.

"Я увидела в отчете, что какое-то время там был минус, который я не декларировала, видела, что никакой пользы нет, решила расторгнуть договор. Я накопила 431 евро. Поскольку через интернет нельзя расторгнуть договор, пришлось идти в банк. Работник банка дала подписать договор о расторжении соглашения. Сказала мне, что в течение 5 рабочих дней мне переведут деньги. Вместо 431 евро я получила всего 366 евро. Я позвонила и спросила, где 65 евро. Мне никто ответить не мог, сказали, что перезвонят, но так и не перезвонили. Итак, копишь-копишь, банк берет налог за месячные взносы в III ступени, плюс годовая плата, а расторгаешь договор, не все возвращают и еще не могут объяснить, почему. В другом банке можно забрать деньги и нет никаких скрытых налогов", – писала женщина.

Литовская ассоциация инвестиционных пенсионных фондов отметила, что женщина получила на 15% меньше, значит, из суммы высчитали подоходный налог.

"Если человек, забирая деньги, указывает, что не пользовался льготным подоходным налогом, то у него налог не высчитывают", – сказала ассоциация.

Гендиректор SEB gyvybės draudimаs Соната Гутаускайте-Бубнялене сказала, что налоги фондов III ступени регламентирует закон. А все налоги перечислены на сайте Центробанка Литвы. Она сказала, что за то, что забираешь деньги из этих фондов, отдельные налоги платить не надо. Значит, у женщины высчитали подоходный налог.

"Если человек пользовался льготным подоходным налогом и расторг договор до установленного в законе возраста, то он должен вернуть подоходный налог государству, эти деньги страховая компания переводит Государственной налоговой инспекции (ГНИ).

Если договор был заключен после 1 января 2013 г., то налога не будет, если средства копили не меньше 5 лет, и жителю, которому выплачивают пенсию до нее осталось меньше 5 лет. В других случаях действуют другие законы, надо их изучать", – сказала Гутаускайте-Бубнялене.

Правда, если в заявке на расторжение договора житель указал, что льготами подоходного налога не пользовался, то в конце календарного года он должен подать ГНИ декларацию и вернуть переплату.

Однако отдельными налогами облагается расторжение договора об инвестиционном страховании жизни III ступени.