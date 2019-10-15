Две донорские почки, доставленные во вторник ночью вертолетом ВВС Литвы из Латвии, будут пересажены двум пациентам Вильнюсской клиники Сантарос.
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Национальное бюро трансплантации сообщило, что предложение Латвии о донорских почках поступило в понедельник, около 16 часов 30 минут.

Согласно действующему порядку было решено, что трансплантация будет проведена в клинике Сантарос.

Почти в полночь бригада врачей-хирургов клиники и медперсонала вылетела из Вильнюса на военных вертолетах.

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В 2 часа ночи эксплантологи уже были в операционной в латвийской больнице, а около 5 часов утра вертолеты поднялись в обратный путь в Вильнюс. Из-за сильного тумана вертолеты были вынуждены приземлиться в Шяуляй, откуда на автомобилях органы были доставлены в Вильнюс около 9.50.

Еще во вторник органы будут пересажены двум пациентам.

В этом году это уже второй полет вертолетов ВВС Литвы с донорскими органами. В целом в этом году на полеты для пересадки органов поднимались четыре раза и один раз - летал самолет частной компании.

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Общество

Донорские почки из Латвии будут пересажены двум пациентам в Литве

Две донорские почки, доставленные во вторник ночью...

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