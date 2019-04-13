Цена на такие услуги зависит от нескольких факторов. Один из них – тип уборки. Можно выбирать легкую, генеральную уборку и уборку после ремонта. Последняя - самая дорогая. Легкая – самая дешевая, но ее чаще всего недостаточно, уверяет представитель одно из компаний Виктория.

"Что значит чистота, каждый понимает по-разному. Часто клиенты звонят и говорят: знаете, у меня только пыль надо протереть, не больше. А ты приезжаешь и видишь, что этого мало. Эту пыль убрать невозможно. хочу отметить, что дома бывают разные", - рассказала она.

Уборка квартиры площадью 40 кв. м стоит от 70 до 160 евро.

Некоторые компании включают в эту сумму и дополнительные услуги: чистку окон, ковров, мойку посуды, стирку. Еще может быть присмотр за электроприборами. Могут почистить духовку, микроволновку, холодильник.

Однако чаще за такие услуги приходится платить дополнительно. Например, в одной компании чистка духовки стоит 10 евро, а ковра - 15 евро.

Кажется, дорого, но всегда можно договориться. Виктория сказала, что дополнительные услуги оплачиваются, если речь идет о непостоянном клиенте. Бывают и скидки.

"Если человек заказывает чистку духовки, а мы постоянно убираем у него дома, то бывает, что эта услуга входит в общую стоимость. Не прибавляем 10 или 5 евро", – сказала Виктория.

Офисы обычно занимают большую площадь. Казалось бы, их уборка должна стоить дороже, чем уборка квартиры. Но на деле все обстоит иначе.

"В доме убирать сложнее. Там больше ответственность, больше личных вещей. Там спешка невозможна. Сама работа - творческая. Мало вымыть пол. надо красиво сложить вещи, погладить одежду. Одному клиенту достаточно вытереть пыль, другому надо, чтобы каждую вещь подняли, протерли рамки фотографий", – сказала Виктория.

Иногда клининговые компании сталкиваются с проблемами. Одна из проблем - нехватка работников.

"Работа есть, но работников, которые нам подходят, немного", – заметила Виктория.

Один из важных критериев - внешний вид.

"Это один из факторов. Когда приходит человек, мы задаем себе вопрос - хотели бы мы, чтобы этот человек убирал у нас дома. С улицы и на один день мы работников не берем. Во-первых, у человека должно быть чувство чистоты. Если его нет, научить этому очень сложно", – сказала представитель компании.

Читатель Юстинас рассказал, что несколько лет отказался от услуг компании, предоставляющей такие услуги. Причина - отношение к поставленной задаче. Юстинас считает, что это результат низкой зарплаты людей.

"В первую очередь они должны платить нормальные зарплаты, – считает Юстинас. – Компании стараются сделать так, чтобы их работники даже не знали, сколько клиенты платят. Надо быть честными. Не с прибыли надо начинать, а с понимания, что эту работу выполняют люди", заметил он.

Юстинас рассказал, что у него был договор с клининговой компанией. Он рассказал, что работники компании не только халатно выполняли работу, но и вообще не выполняли ее так, как договаривались.

Сейчас квартиру Юстинаса убирает женщина, работающая по бизнес удостоверению.

"Я нашел человека, который уже несколько лет убирает мой дом. Она работала в такой компании, но решила потом работать на себя. Она знает, как и что делать, почему", – рассказал Юстинас.

"Сейчас я плачу домработнице больше, но эта зарплата мотивирует. Человек видит свои доходы, всегда приезжает в условленное время. Если надо, она всегда делает больше. Я соответственно это учитывают. Человек мотивирован, он старается", – продолжил он.

Собеседники портала отметили, что эта работа в Литве не имеет глубоких традиций. Собеседник Лукас сказал, что жители Литвы предпочитают все делать сами и не подпускают чужих.

"Наши соотечественники предпочитают все делать сами – от ремонта до уборки. Поэтому непросто доверить такие работы чужим людям", – сказал он.

Юстинас придерживается иного мнения. По его словам, виной тому отношение к такой работе.

"Люди смеются над такой работой, а на самом деле домработница экономят наше время. Я отношусь к этому как к нормальной работе. Например, в Норвегии не стыдно таким заниматься. Люди не смеются, а радуются, что кто-то выполняет такую работу. В Литве такого отношения не хватает. Мнения, что не стыдно убирать дом, присматривать за газоном, садом. Таких людей, которым не стыдно выполнять такую работу, немного", – сказал Юстинас.