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Домантас Сабонис из-за травмы не смог завершить сезон NBA в клубе Pacers, поэтому 3 сентября вернулся в Литву.
В Вильнюсском аэропорту 24-летний баскетболист показался со своей невестой Шашаной Розен, которой сделал предложение на прошлой неделе. Общаться со СМИ баскетболист не стал, но не отказался позировать фотографам.
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