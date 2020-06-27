Вильнюсец Далюс рассказал, что люди здесь живут 5 лет, никаких проблем раньше не было, а осенью 2019 года оборудовали асфальтированную дорогу, и началось...

"Пока была гравийная дорога, такой проблемы не было. Построили 100 коттеджей, проложили дорогу. С нашей стороны нет бордюров, а с другой - есть, вот мы и тонем.

После 20-30-минутного дождя, уровень воды поднимается до дверей дома, если дом стоит ниже улицы, то затапливает первый этаж.

"Каждый ливень становится большим моральным и материальным вызовом. Мы каждый день следим за прогнозом и боимся дождя", – сказал Далюс.

Несмотря на то, что в квартале есть дождевая канализация, она с этим количеством воды не справляется.

Ašmenėlės g. © Skaitytojo nuotr.

Далюс сказал, что пока нет никакого решения этой проблемы. В прошлую субботу, как всегда после дождя, все плыло.

"После каждого даже небольшого ливня мы тонем. Заливает не только фундамент дома, но и первые этажи. После каждого ливня по несколько дней приходится убирать грязевые наносы, приводить в порядок затопленные дома. После сильных ливней с помощью насосов выкачиваем воду, чтобы подъехать к дому. И так до следующего ливня", – рассказал Далюс.

В квартале в основном живут семьи с детьми. Однако дети не могут пользоваться ни улицей, ни дворами, дворы постоянно затоплены.

"Одни соседи обратились в страховую компанию. Мне страховщик сказал, что страховку в связи с затоплением в случае дождя выплачивают раз в 10 лет. Я пока жду, а то сейчас выплатят, а через некоторое время снова все затопит, кто тогда возместит ущерб", – сказал он.

Вильнюсец сказал, что пытались говорить с предпринимателем, который асфальтировал дорогу, но его решение - канава сбоку, проблему не решило.

Куда только не обращались жители – и в ЗАО Grinda, и в муниципалитет, и к президенту. Президентская служба ответила, что муниципалитет обяжут решить эту проблему.

"Вот сидим и ждем", - сказал Далюс.

Delfi обратился в компанию Grindа, представитель которой заверил, что их компания ул. Ашмянелес не асфальтировала, поэтому журналистов отправили за комментарием в муниципалитет.

Представитель мэрии Гинтаутас-Казимерас Няура сказал, что после асфальтирования этой улицы системы дождевой канализации ни муниципалитету, ни Grinda переданы не были, поэтому сложно сказать есть ли они вообще и функционируют ли. Няура сказал, что все работы выполняли частные компании, которые строили дома на ул. Кроату и Кашубу. Он сказал, что канализационная система на этой улице оборудована только с одной стороны.

"Мы предлагаем сначала оборудовать дополнительные колодцы в самом низком месте. Пока оборудовали дополнительные рвы, для отвода воды с улицы Ашмянелес, также сделана защитная насыпь, которая не даст дождевой воде стекать с полей", – сказал Няура.