Акт о независимости будет выставлен в том зале, где 20 членов совета Литвы подписали его 16 февраля 1918 года.

В то время это был кабинет председателя Литовского содружества помощи пострадавшим во время войны Антанаса Сметоны (он позже стал президентом Литвы).

Заведующая Дома подписантов уверена, что документ возвращается на свое место.

"Знаете, я бы очень удивилась, если бы его выставили не у нас. Это естественно, его здесь не только подписали, но и долго обсуждали", – сказала BNS Мейлуте Пейкштянене.

Готовясь принять документ, Дом подписантов обновил и экспозицию - в основном это фотографии и документы из жизни подписантов.

"Они работали, участвовали в национальном возрождении, которое началось в конце XIX в., – сказала Пейкштянене. – Те же люди работали везде. Если их не было в Вильнюсе, они были в Каунасе или Мариямполе, но понемногу сложились благоприятные для независимости условия".

Документ Литве во временное пользование передает Германия. В берлинском дипломатическом архиве написанный от руки документ в марте 2017 года нашел профессор Людас Мажилис.

Акт привезут в Литву 17 января. В президентском дворце планируется торжественная его передача на временное хранение. Через несколько дней его доставят в Дом подписантов, там поместят в специальную витрину из пуленепробиваемого стекла, где будут регулировать температуру и влажность воздух.

"Это особая витрина", – сказала Пейкштянене.

В Литовской национальной библиотеке им. М.Мажвидаса факсимиле оригинала можно увидеть с апреля этого года.

Историки считают, что 16 февраля 1918 г. было подписано несколько документов, о местонахождении других ничего не известно. На минувшей неделе эксперты, исследовавшие найденный в Германии документ, сказали, что документ был написан подписантом Юргисом Шаулисом.

По договору акт будет находится в Литве не больше 5 лет. С января до середины ноября его можно будет увидеть всем желающим, в остальное время его будут хранить в архиве.