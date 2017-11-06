В Гражданский кодекс предлагают внести поправки, согласно которым из зарплат и выплат, не превышающих минимальную зарплату, нельзя будет высчитывать больше 20% в пользу покрытия долга. Сейчас могут высчитывать до 50%. Из доходов, превышающих минимум, предлагают разрешить высчитывать не больше 50%, сейчас разрешено до 70%. Поскольку из зарплат должников сейчас могут высчитывать большие деньги, должники работают нелегально, скрывают доходы.

Также предлагают сделать так, чтобы все дела одного должника вел один пристав. Когда разные дела администрируют разные приставы, непропорционально увеличивается сумма оплаты услуг приставов, эти услуги подчас стоят больше долгов. Это приводит к риску лишиться работы, в небольших компаниях осложняется бухгалтерский учет.

Кроме того, в то время, когда человек проходит лечение или реабилитацию, пытаясь избавиться от зависимости, предлагают освободить его от уплаты долгов, поскольку у больного человека нет возможности работать.

Инициаторы поправок предлагают запретить продажу жилья в пользу уплаты долга, если долг может быть выплачен в течение 24 месяцев (сейчас установлен срок 6 месяцев, но он, по мнению инициаторов проекта, слишком короткий, а лишение жилья толкает людей в еще большую нищету, некоторые люди становятся бездомными).

Предлагают также разрешить взыскивать долги с доходов больше 238 евро. Это сумма для удовлетворения минимальных потребностей одного человека.

По данным Минюста, сейчас долги есть у каждого 10 жителя Литвы. У больше половины есть два и более долга. По словам инициаторов проекта, нынешний порядок возвращения долгов финансово уничтожает людей и не дает им возможности вырваться из замкнутого круга.

"Доминировавшее до сих пор отношение "сами виноваты, не надо было брать в долг" привело в тупик – наказание таких людей только ухудшает положение, десятки тысяч людей по всей Литве оказываются на социальной периферии, лишаются работы, спиваются, кончают жизнь самоубийством, не получая необходимой помощи. К ним предъявляют нереальные требования – огромные суммы высчитывают из доходов в нереально короткие сроки – проблема лишь усугубляется. Нам нужен реально действующий механизм помощи", – цитируются в сообщении слова Шакалене.

Депутат Шакалене отметила, что самые распространенные задолженности - это плата за коммунальные услуги, штрафы за безбилетный проезд и долги компаниям, выдающим моментальные займы.

Самая распространенная сумма долга 1500-3000 евро.