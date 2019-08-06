Правда, несмотря на то, что жителям рассылали сообщения и предупреждения, были и такие, кто декларации не подал и не заплатил налоги. В таких случаях будет запущена процедура взыскания долгов.

На вопрос, почему некоторые жители не спешат забирать принадлежащие им деньги, Алюконите-Шнирене напомнила, что после уточнения деклараций люди получат деньги не раньше чем через 90 дней.

Она напомнила, что деньги можно вернуть за последние пять лет.

Специалист сказала, что на сегодняшний день больше 70 000 человек еще не подали декларации.

"Таких людей больше 70 000, 100 000 были информированы, 50 000 декларировали доходы, но еще 70 000 - нет", – указала Алюконите-Шнирене.

Она заметила, что процесс взыскания долгов уже запущен.

"Людей информируют, сначала они получают весть из ГНИ о долге, затем им присылают напоминания, если и после этого ничего - тогда ГНИ будет взыскивать долги", – сказала DELFI специалист.

Правда, есть такие люди, у которых нет ни имущества, ни доходов, вернее, они умудряются их скрыть.

"В таком случае человек попадает в зону повышенного риска. В этом случае может быть проведена процедура налоговой проверки", – заметила Алюконите-Шнирене.

ГНИ сообщает, что почти 700 000 жителей, которые своевременно и правильно заполнили декларации, до 31 июля получили 109,4 млн. евро (переплата подоходного налога).

ГНИ отмечает, что те жители, которые не получили денег, должны проверить, возможно, им надо уточнить декларации. По данным ГНИ, декларации должны уточнить около 25 000 жителей, им вернут 5 млн. евро. Это деньги за последние 5 лет.

Вернуть переплату ПН за 2018 год еще могут 190 000 жителей Литвы. В последнее время ГНИ лично сообщает жителям о такой возможности.