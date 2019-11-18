Долгосрочный прогноз: каким будет декабрь в Литве

По словам директора портала gismeteo.lt Кястутиса Пяткявичуса, первая половина этой недели останется необычно теплой.

"Из-за такого необычного тепла в природе царит хаос – лопаются почки, зреет клубника и другие ягоды, в лесах цветут весенние растения.

Первые дни недели будут теплыми. Особых осадков не ожидается, но небо будет пасмурным.

С понедельника по среду погода будет похожей: будет пасмурно, местами возможен небольшой дождь. Ночью будет 3–7, днем 7–11 градусов тепла", – сказал собеседник.

По словам Петкявичуса, перемены начнутся с четверга, с этого дня начнет снижаться температура.

"С четверга будет прохладнее. Ночью будет 2–6, днем 4–8 градусов, усилится ветер.

По нынешним данным, в пятницу станет еще холоднее. Ночью ожидаются заморозки, температура будет от –2 до 3 градусов тепла. Низкая температура будет на востоке, на взморье будет теплее. В темное время суток местами будет скользко.

Днем на востоке будет 0–3, на остальной части территории страны 3–6 градусов тепла", – сказал он.

По словам собеседника, в начале выходных холодно будет не только ночью, но и днем. Кроме того, местами выпадет небольшой снег.

"В субботу не будет выше нуля и ночью и днем, чаще всего будет около 0. Возможны прояснения, местами возможен небольшой снег.

Можно ли сказать, что уже грядет зима? Вряд ли. По нынешним данным, это похолодание придет ненадолго. В воскресенье уже потеплеет. Хотя ночью будет ниже нуля, днем уже будет выше 0, возможны смешанные осадки", – сказал Петкявичус.

По его словам, на следующей неделе снова вернется теплая погода.

"Похоже, что в последние недели ноября похолодание будет сменяться потеплением", – сказал он.

На вопрос, есть ли шанс, что Рождество в этом году будет белым, Петкявичус напомнил, что декабрь уже несколько лет подряд больше напоминал осенний, а не зимний месяц.

"Сейчас снег на Рождество - лотерея. Однако в прошлом году Сочельник и Рождество во многих районах были снежными, однако волна тепла вскоре привела к его исчезновению. И так бывает довольно часто.

Надеяться, что весь декабрь будет белым и холодным - не стоит. В этом году декабрь обещают на градус теплее обычного.

Настоящая зима уже несколько лет подряд приходит в Литву после Нового года. Однако короткие снежные периоды возможны", – сказал собеседник.