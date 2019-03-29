"В условиях нашего климата гидрологическая весна начинается с весенним половодьем: оттепелью, ледоходом и повышением уровня воды в водоемах и долинах рек. Несмотря на переменчивую погоду в начале этой весны, наводнение в бассейне Немана и в бассейне небольших литовских рек уже завершилось, в бассейне Даугавы (Латвия) – уже близится к концу (...). Итак, гидрологическая весна началась на месяц раньше обычного", – сказал Станкунавичюс.
По его прогнозу, в ближайшие 5-8 суток в Литве будет тепло. Правда, температура будет сильно колебаться – утром будет холодно, а днем тепло. Температура будет колебаться в пределах от 0 градусов ночью до +8 – +11 в послеобеденные часы.
Станкунавичюс уверяет, что долгосрочный прогноз обещает Литвы приятный апрель – осадков будет меньше, а температура будет выше средней многолетней.
"Результаты долгосрочного прогноза показывают, что количество осадков как в Литве, так и во всем балтийском регионе будет меньше средней многолетней нормы, а температура – немного выше нормы.
Это идеальное время для подсыхания полей и начала весенних полевых работ. Однако сухая осень и нехолодная зима с ранней весной и без того способствовали просыханию почвы. Будем надеяться, что все же весной не будет засухи", – сказал Станкунавичюс.
Долгосрочный прогноз: апрель в Литве обещает приятный сюрприз
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