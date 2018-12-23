Как и в этом году те, у кого есть несколько дней отпуска, в следующем году также смогут устроить себе длинный отпуск на Рождество, но в целом, долгих выходных в следующем году будет на один меньше, чем в этом.

Первые длинные выходные ждут на 11 марта – это будет понедельник, значит отдыхать будет 3 дня. Вторые выходные ждут на Пасху - 22 апреля это также понедельник, на понедельник выпадает и 24 июня (День Ивана Купалы, Йонинес). А 1 ноября в следующем году - пятница.

Сочельник и Рождество в следующем году выпадает на вторник-четверг (24-26 декабря).

Праздники в 2019 году.

1 января 2019 (вторник) Новый год

16 февраля 2019 (суббота) День восстановления независимости Литовского государства

11 марта 2019 (понедельник) День восстановления независимости

21 апреля 2019 (воскресенье) Пасха

22 апреля 2019 (понедельник) второй день Пасхи

1 мая 2019 (среда) Международный день трудящихся

5 мая 2019 (воскресенье) День матери

2 июня 2019 (воскресенье) День отца

24 июня 2019 (понедельник) Йонинес

6 июля 2019 (суббота) День коронации Миндаугаса

15 августа 2019 (четверг) День успения Богородицы

1 ноября 2019 (пятница) День всех святых

24 декабря 2019 (вторник) Сочельник

25 декабря 2019 (среда) Рождество

26 декабря 2019 (четверг) второй день Рождества