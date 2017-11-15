«Я в очередной раз приехал в Клайпеду, и на этот раз решил остановиться в общежитии в Клайпедском университете. Тут меня сразу порадовали, что общежитие подорожало и теперь стоит 15 евро за ночь (в прошлом году стоило 7 евро). Поскольку я там буду жить до пятницы, это обойдется мне в 60 евро. Все было бы неплохо, но моя зарплата составляет 90 евро в месяц. Так что в этом году я впервые плачу за преподавание. В конце концов, поездка тоже стоит. Я не учитываю пропитание, потому что преподавателям есть не обязательно», - написал Шечкус в социальной сети Facebook.
Тем временем научные работники Вильнюсского университета призывают государственные ведомства обеспечить необходимое финансирование высших учебных учреждений, чтобы повышение зарплат не было делом сугубо университетов.
Шечкус в интервью DELFI рассказал, что несмотря на то, что является председателем Союза геологов, работает в Клайпедском университете и в Ассоциации геогологических предприятий, больше всего доходов он получает от работы таксистом.
«В настоящее время я работаю на трех оплачиваемых работах, в весенний семестр — на четырех. Иногда я чувствую, что слишком мало часов в сутках. Таксистом работаю до сих пор, в свободное от геологической деятельности время. Я замечаю, что все меньше времени остается на работу таксистом, несмотря на то, что большую часть своего дохода получаю от этой работы», - сказал собеседник.
Он начал работать таксистом чуть более года назад, так как почувствовал, что ему элементарно не хватает денег.
«Я преподаю три предмета - геохимию третьекурсникам, морскую и океаническую геологию второкурсникам и морскую геохимию магистрантам. Один предмет формально предполагает 30 часов чистых лекций, таким образом, в общей сложности это 30 часов в осеннем семестре и 60 часов в весеннем семестре», - уточняет доктор наук.
Преподаватель ситуацию с низкой оплатой труда оценивает, как издевательство над педагогической деятельностью.
«Если мы говорим о том, что учителя получают мало, общество поддерживает их требования, то мы должны понять, что преподаватели получают в 4-6 раз меньше. Точнее говоря, они не зарабатывают, а платят за свою работу. Теперь порядок оплаты работы преподавателей совершенно неясный, ими манипулируют и в университетах», - говорит Шечкус, который признается, что не может жить без геологии и общения со студентами.
Руководитель программы геофизических наук на факультете морских технологий и естественных наук Клайпедского университета проф. Инга Дайлидене говорит, что Йонас Шечкус работает в университете на 0,21 штатной единицы. По ее словам, этот преподаватель принят на должность лектора.
«Его коэффициент заработной платы равен 17. Преподаватель работает на 0,21 штатной единицы, у него 151 час в год», - объяснила она.
По словам И. Далидене, в ходе реформы высшего образования Клайпедский университет активно пересматривает программы, штат, потоки и проводит структурные реформы, чтобы повысить зарплату ученых, преподавателей и исследователей.
«Мы также ожидаем, что правительственная политика, которая декларирует, что зарплаты преподавателей должны значительно повыситься, принесет результаты и даст университету возможность увеличить зарплаты лекторов в ближайшем будущем», - сказала собеседница DELFI
Цены на проживание в университетских общежитиях устанавливает Комиссия по ценам университета на основе анализа затрат. С 1 сентября 2017 года был представлен проект по новым ценам, который был утвержден ректором.
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