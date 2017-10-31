Общество взбудоражено скандальными заявлениями писателя Руты Ванагайте о командующем литовскими партизанами Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе. Дочь покойного генерала заговорила о том, что рассматривает возможность отстаивать честь отца в суде.
Efraimas Zuroffas, Rūta Vanagaitė
© DELFI / Kiril Čachovskij

По словам консультанта Юридической клиники ВУ Лукаса Радзявичюса, данные, которые распространила Ванагайте, на самом деле могут расцениваться как несоответствующие реальности и оскорбляющие честь и достоинство не только покойного, но и членов его семьи.

Ванагайте критикуют за то, что она, ссылаясь на документы из архива КГБ, заявила, что Адольфас Раманаускас-Ванагас был агентом КГБ, а все травмы и увечья, которые были зафиксированы - это результат попытки самоубийства. По словам историков, это неправда.

Статьи по теме:
Немецкий историк оценил заявления Ванагайте: есть лишь один путь вперед  (46)
Ванагайте: я этого не собиралась делать  (109)

"В соответствии с 25 ст. Конституции ЛР у человека есть право на свои убеждения и их высказывание, человеку не должны мешать искать, получать и распространять информацию и идеи. Но эта свобода не абсолютная, – заметил Радзявичюс. – Свобода выражения своих убеждений, получения и распространения информации может быть ограничена законом, если, кроме прочего, это необходимо для соблюдения чести и достоинства человека. Свобода выражения своих убеждений и распространения информации не может сочетаться с распространением клеветы, дезинформации и другими преступными действиями".

По словам юриста, в практике Верховного суда Литвы признается, что честь и достоинство защищают по 2.24 ст. Гражданского кодекса, если устанавливают целостность определенных фактов. Во-первых, должно быть констатировано распространение информации (фактов и данных). В каждом случае, суд выясняет, стала ли эта информация доступна третьим лицам.

Во-вторых, необходимо выяснить, является ли эта информация об истце. В данном случае достаточно, чтобы истец был узнаваем из контекста. В-третьих, нужно установить факт неверности информации (...).

В-четвертых, констатируется факт, что эта информация унижает честь и достоинство человека.

Итак, в конкретном случае суд должен установить, стала ли распространенная Ванагайте информация известна третьим лицам, связаны ли эти факты с покойным и членами его семьи, была ли информация искажена, неадекватно истолкована.

"Говорят, что покойные не могут постоять за себя. Поэтому закон предусматривает право защиты их чести и достоинства близкими. Согласно 1 ч. 2.24 ст Гражданского кодекса, после смерти человека такое право есть у его супруга, родителей и детей, если неверные данные о покойном унижают также их честь и достоинство", – указал юрист.

По его словам, это значит, что дочь Раманаускаса-Ванагаса в суде может защищать светлую память своей семьи. Она может требовать, чтобы Ванагайте опровергла распространенные данные и возместила моральный и материальный ущерб.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Венцлова: травля Ванагайте очень напоминает советское время (132)

На фоне разгоревшегося после сказанных писателем Рутой...

Соратник партизана Раманаускаса-Ванагаса: это клевета (361)

Известный охотник за нацистами и возлюбленный Руты...

Общество

Несколько сотен литовских военных отправляются на международные учения в Германию (5)

Во вторник более трехсот пятидесяти литовских...

Мэр Биржай приостановил инициативу с табличками у памятников советским воинам (13)

Инициативу биржайцев, связанную с установкой табличек...

Дочь Раманаускаса-Ванагаса хочет отстаивать честь отца в суде (39)

Общество взбудоражено скандальными заявлениями...

Немецкий историк оценил заявления Ванагайте: есть лишь один путь вперед (46)

Писатель Рута Ванагайте не призывала и не разжигала...

Со среды – важные перемены на дорогах Литвы (6)

С 1 ноября в Литве меняется часть требований и правил...

TOP новостей

Со среды – важные перемены на дорогах Литвы (6)

С 1 ноября в Литве меняется часть требований и правил...

Дочь Раманаускаса-Ванагаса хочет отстаивать честь отца в суде (39)

Общество взбудоражено скандальными заявлениями...

Немецкий историк оценил заявления Ванагайте: есть лишь один путь вперед (46)

Писатель Рута Ванагайте не призывала и не разжигала...

Мэр Биржай приостановил инициативу с табличками у памятников советским воинам (13)

Инициативу биржайцев, связанную с установкой табличек...

В правительстве расследуют пикантные детали назначения главы Центра регистров (8)

Правительство Литвы ведет служебную проверку, цель...