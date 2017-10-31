По словам консультанта Юридической клиники ВУ Лукаса Радзявичюса, данные, которые распространила Ванагайте, на самом деле могут расцениваться как несоответствующие реальности и оскорбляющие честь и достоинство не только покойного, но и членов его семьи.

Ванагайте критикуют за то, что она, ссылаясь на документы из архива КГБ, заявила, что Адольфас Раманаускас-Ванагас был агентом КГБ, а все травмы и увечья, которые были зафиксированы - это результат попытки самоубийства. По словам историков, это неправда.

"В соответствии с 25 ст. Конституции ЛР у человека есть право на свои убеждения и их высказывание, человеку не должны мешать искать, получать и распространять информацию и идеи. Но эта свобода не абсолютная, – заметил Радзявичюс. – Свобода выражения своих убеждений, получения и распространения информации может быть ограничена законом, если, кроме прочего, это необходимо для соблюдения чести и достоинства человека. Свобода выражения своих убеждений и распространения информации не может сочетаться с распространением клеветы, дезинформации и другими преступными действиями".

По словам юриста, в практике Верховного суда Литвы признается, что честь и достоинство защищают по 2.24 ст. Гражданского кодекса, если устанавливают целостность определенных фактов. Во-первых, должно быть констатировано распространение информации (фактов и данных). В каждом случае, суд выясняет, стала ли эта информация доступна третьим лицам.

Во-вторых, необходимо выяснить, является ли эта информация об истце. В данном случае достаточно, чтобы истец был узнаваем из контекста. В-третьих, нужно установить факт неверности информации (...).

В-четвертых, констатируется факт, что эта информация унижает честь и достоинство человека.

Итак, в конкретном случае суд должен установить, стала ли распространенная Ванагайте информация известна третьим лицам, связаны ли эти факты с покойным и членами его семьи, была ли информация искажена, неадекватно истолкована.

"Говорят, что покойные не могут постоять за себя. Поэтому закон предусматривает право защиты их чести и достоинства близкими. Согласно 1 ч. 2.24 ст Гражданского кодекса, после смерти человека такое право есть у его супруга, родителей и детей, если неверные данные о покойном унижают также их честь и достоинство", – указал юрист.

По его словам, это значит, что дочь Раманаускаса-Ванагаса в суде может защищать светлую память своей семьи. Она может требовать, чтобы Ванагайте опровергла распространенные данные и возместила моральный и материальный ущерб.