Дочь президента Литвы Гитанаса Науседы Гедайле сказала, что она сама не намерена принимать участие в общественной жизни, но не сомневается, что ее отец сделает все, что сможет для улучшения положения в Литве.
Prezidento Gintano Nausėdos apsilankymas prie J.Basanavičiaus paminklo
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Я знаю, что папа сделает все, что сможет, чтобы положение в Литве стало лучше", - сказала Науседайте.

На вопрос, какое слово лучше всего характеризует ее отца, Гедайле ответила: "Доброта".

Она заверила, что не хочет быть публичным лицом. Девушка изучает архитектуру за границей. Гедайле сказала, что вернется в Литву, но не сразу же.

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Она заметила, что пока еще не чувствует, что жизнь ее семьи изменилась. Гедайле сказала, что отец иногда обращается за советом и к дочерям.

"Конечно, не по самым главным вопросам, но важны и детали, мы чем можем, помогаем", - сказала дочь президента.

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