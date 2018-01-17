В полдень на площади Независимости у здания Сейма в Вильнюсе состоится торжественное построение.
После обеда в Вильнюсе командующие Добровольческими силами Литвы, Латвии и Эстонии подпишут ежегодный план сотрудничества, предусматривающий совместное участие военных в боевой подготовке, прочей деятельности и спортивных мероприятиях.
Семнадцатого января 1991 года после попытки Советского Союза силой свергнуть законную власть в Литве, Верховный Совет Литвы принял закон о создании Добровольческой службы охраны края. Это узаконило и юридически легализовало уже действовавшие добровольческие формирования, создало предпосылки для назначения командования и формирования частей.
Сейчас в Добровольческих силах литовской армии служат 4900 ополченцев, которые добровольно обязались выполнять воинскую повинность по договору военного-добровольца, проходящего не постоянную военную службу.
Военными-добровольцами могут стать граждане Литвы от 18 до 60 лет.
В целях укрепления оборонных мощностей Литвы в 2016–2017 годах были воссозданы семь рот: в Шальчининкай, Биржай, Кальварии, Клайпеде, Расейняй, Науйои-Акмяне и Кайшядорисе.
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