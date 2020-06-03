aA
Правительство Литвы на заседании в среду решило обсуждать дальнейшее смягчение карантина не на этой, а на следующей неделе. Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что с середины июня вступит в силу новый правовой режим.
До вступления в силу нового режима дальнейшего смягчения карантина не будет
© DELFI / Andrius Ufartas

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в начале заседания правительства попросил убрать с повестки дня вопрос., связанный со смягчением карантина. По его словам, все соответствующие решения будут приняты на следующей неделе.

"Поскольку все вопросы, связанные с карантином, мы планируем рассмотреть на следующей неделе, предлагают снять этот вопрос с повестки дня", – сказал министр.

Статьи по теме:
Премьер-министр Литвы: новый режим в стране вступит в силу с 17 июня  (28)
Глава Минздрава Литвы: велика вероятность отмены карантина с середины июня  (23)

Правительство приняло это предложение.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что, возможно, с 17 июня в Литве отменят карантин, и вступит в силу новый правовой режим.

По его словам, этот режим в случае необходимости позволит контролировать границы, а также вводить некоторые ограничения в экономическую деятельность.

"По предварительным данным, новый режим может вступить в силу с 17 июня. Окончательное решение будет принято на следующем заседании правительства Литвы", – писал Сквернялис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Действительно ли все жители Литвы ждут отмены карантина: результаты опроса (10)

Несмотря на то, что в Литве все чаще говорят о том, что...

Действуют ли из-за карантина форс-мажорные обстоятельства: сколько еще придется жить "экстремально" (20)

После объявления карантина страна живет в...

Коронавирус в мире: у принца Бельгии диагностирован Covid-19, английский футбол возвращается

В то время как европейские страны постепенно ослабляют...

TOP новостей

До вступления в силу нового режима дальнейшего смягчения карантина не будет (4)

Правительство Литвы на заседании в среду решило...

Кирилл Атаманчик Кирилл Атаманчик

Кирилл Атаманчик, мигрант из Беларуси: для кого-то Вильнюс – это аэропорт "Минск-3", а для меня – культурная столица (46)

Кирилл – мигрант с большим опытом. Он живет в Литве...

На смену огромным расходам идет экономия: согласно прогнозам, жители Литвы в этом году отложат 32 млн. евро (10)

Изменения, которые наблюдаются в экономике,...

Премьер-министр Литвы: новый режим в стране вступит в силу с 17 июня (28)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что,...

Минздрав Литвы не получил ни одной заявки на возмещение ущерба из-за заражения COVID-19 в больницах (3)

Минздрав Литвы не получил ни одной заявки на...

|Maža didelių žinių kaina