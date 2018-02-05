Староста Мейжишкяй Альбинас Яцявичюс отзывается о родителях пропавшего только хорошо. По его словам, у них никогда не было никаких проблем с социальными работниками – семья хоть и небогатая, но была приличной, цеплялась за жизнь, хорошо присматривала за детьми.

"Отец работает у фермера, мать до отпуска по уходу за ребенком тоже работала, у другого фермера. Вот уже два года она была в отпуске по уходу за малышом. Старшая их дочь живет у бабушки, в Йонишкисе. Такое решение было принято потому, что на хуторе маленький дом, который состоит из небольшой комнатки и кухни.

В прошлом году им вручили награду за самую красивую усадьбу, вручили сувенир", – сказал Яцявичюс.

Социальный работник староства Аушра Вилкаускене сказала, что знает семью уже много лет и не может о ней сказать ничего плохого. Никаких проблем не было с этой семьей, специалист имела дело лишь с их соседями (сестрой отца пропавшего ребенка).

"Туда я ездила часто, поэтому само собой разумеется, общалась и с матерью пропавшего мальчика. Сестра пьющая, поэтому женщина часто подписывалась, что посмотрит за ее детьми. Это для нас было настоящим спасением, мы знали, что можем оставить детей, и с ними ничего не случится", - сказала специалист.

"Мальчик был активным, но, сколько я приезжала, никогда он не был один. Всегда рядом были взрослые или дети постарше", – сказала Вилкаускене.

Она также подтвердила, что мальчик в сторону реки даже не смотрел. "Его мама никогда не ходила к реке за водой, стоял насос, чтобы мальчик не знал дороги к реке. Ему не показывали дорогу к реке, не показывали, что туда можно ходить... Если племянники купались, то уходили подальше от дома", – заметила специалист.

Хотя семья жила прямо у реки, забора, ограждавшего их от реки не было. Но, по словам социального работника, было временное ограждение, семья планировала поставить и надежный забор. Но на это не хватало денег.

По словам Вилкаускене, семья тяжело переносит эту трагедию, сейчас с ними живет бабушка мальчика.

"Они адекватно оценивают ситуацию – понимают, что происходит. Я сама звонила маме, говорила с ней, предлагала помощь психолога – она отказалась, но мы пытались организовать помощь. В четверг ездили с самого утра, предлагали помощь.

Тогда я пробыла с ними до полуночи, в пятницу мы возили к психологу их старшую дочь [она живет с бабушкой в Йонишкисе]", – сказала специалист.

Однако помощь окружающих не помогает семье смириться с утратой. Вилкаускене сказала, что родителям пропавшего сложно жить в том месте, где пропал их малыш, поэтому они ищут, куда бы переехать хотя бы на время.

Полиция сообщает, что поиски пропавшего в минувшую среду ребенка все еще не прекращены. Мальчик пропал 31 января, около 13 ч., когда находился во дворе со своим отцом.



