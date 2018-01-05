Система регистрации заявок на получение "детских" денег не зависла, однако она не может обслужить всех желающих подключиться, сказал вице-министр социальной защиты и труда Эйтвидас Бингялис.
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Он также напоминает, что те, кто заполнит заявку позже, ничего не потеряет.

"Система не зависла, она принимает сколько людей, сколько может. (...) Она действует по принципу светофора, чтобы не было перегрузки, чтобы не было зависания, она сама регулирует, сколько людей может принять, другим сообщает, что сейчас к системе подключено максимальное количество пользователей", – сказал BNS Бингялис.

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По его словам, мощность системы была увеличена, увеличивать ее еще больше - неэкономично.

"Мы надеемся, что в понедельник число тех, кто не может подключиться, будет минимальным", – сказал вице-министр.

На вопрос, будет ли в понедельник система работать без сбоев, он дал понять, что кое-какие неполадки еще могут быть.

"Краткосрочная инвестиция была бы слишком дорогой (...). Система должна быть экономичной", – сказал Бингялис.

"Очень важно сказать, что если люди заполнят заявку в апреле, например, то деньги переведут за все время", – подчеркнул он.

С 1 января 2018 г. в Литве ввели "детские" деньги, для их получения родители должны подать заявку по интернету (система SPIS) или письменно в мэрии.

Независимо от доходов семьи, на каждого ребенка до 18 лет будут платить 30 евро, если ребенок учится - до 21 года.

Деньги будут переводить до 25 числа текущего месяца.

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