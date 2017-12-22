На остальной части страны покрытие дорог государственного значения мокрое.

Температура воздуха колеблется в пределах от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Уровень воды на затопленном участке дороги Шилуте-Русне протяженностью 391 м (с 6,32 до 6,711 км) упал на 6 см. Движение на этом участке разрешено.

По данным Гидрометеорологической службы, днем местами дождь, переходящий в мокрый снег, местами гололед. Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с. Максимальная температура - от 0 до 5 градусов тепла.