По словам министра Аурелиюса Вериги, установленные правила позволят обеспечить безопасность беременной и ее младенца.
"Наша цель - обеспечить, чтобы женщины, выбирающие рожать дома, получали безопасную, качественную услугу и надлежащий надзор перед родами и после них, а специалисты не рисковали потерять лицензию или оказаться в суде", – цитируются в пресс-релизе министерства слова А. Вериги.
Согласно правилам, женщины, планирующие рожать на дому, должны подать заявление в лечебное учреждение. Тогда специалисты оценят состояние здоровья беременной и помещения, в которых планируется рожать. Беременная и учреждение здравоохранение подпишут договор, по которому беременная будет получать консультации до родов и после них, помощь во время родов и визиты акушера после родов.
Правила требуют, чтобы помещение, в котором планируются роды, было чистым и теплым, с горячей водой, электричеством и твердой поверхностью, которая необходима для реанимации новорожденного, а также был обеспечен доступ автомобилю скорой помощи, который в течение 30 минут мог бы доставить роженицу и новорожденного в учреждение здравоохранения.
Услугу сопровождения родов на дому смогут оказывать акушеры, работающие в лечебных учреждениях, обладающие более чем двухлетним опытом работы, совершившие не менее 100 осмотров рожениц и новорожденных, принявшие более 50 родов. Они также обязаны будут обладать знаниями первой акушерской помощи, реанимации новорожденных и стабилизации их состояния, подготовки к транспортировке.
Эта услуга не будет предоставлять женщинам, у которых уже было кесарево сечение, операции на матки, выкидыши или патологии беременности или плода, пороки в развитии новорожденных, болезни, осложняющие ход беременности.
Также на дому не разрешат рожать, если состояние женщины неблагоприятно по причине искусственного оплодотворения, при первых родах старше 40 лет и моложе 18 лет.
"Самый пожилой" уезд Литвы – Утенский, самый "молодой" – Вильнюсский
Самым "старым" с точки зрения среднего возраста...
В Вильнюсе у столба собаки теряют сознание от электрического разряда (2)
На улице Миндауго вильнюсцы не на шутку перепугались,...
Вильнюсский фестиваль света посетили больше 130 000 человек
Свой 696-ой день рождения Вильнюс отметил обилием огней...
В Бирштонасе строят самую высокую в Литве башню обозрения (1)
В региональном парке петель Немана сейчас ведутся...
TOP новостей
Мачюлис: давно уже жители Литвы не чувствовали себя так хорошо, как сейчас (135)
Несмотря на то, что черные тучи не уходят и остаются над...
Депутат: Россия пытается состряпать дела на расследующих события 13 января 1991 года в Литве (224)
Россия пытается завести дела на расследующих события 13...
Правительство Литвы не одобряет льготный НДС на продукты питания (9)
Правительство Литвы не одобряет предложение группы...
В доме мэра Риги Нила Ушакова и Думе - обыск: "никаких преступлений я не совершал" (29)
Работники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе...