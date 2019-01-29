Рожать дома в Литве смогут лишь те женщины, у которых медики не выявят повышенные риски во время беременности, а также подавшие заявление в лечебные учреждения и подписавшие договор, сообщило министерство здравоохранения.

По словам министра Аурелиюса Вериги, установленные правила позволят обеспечить безопасность беременной и ее младенца.

"Наша цель - обеспечить, чтобы женщины, выбирающие рожать дома, получали безопасную, качественную услугу и надлежащий надзор перед родами и после них, а специалисты не рисковали потерять лицензию или оказаться в суде", – цитируются в пресс-релизе министерства слова А. Вериги.

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Согласно правилам, женщины, планирующие рожать на дому, должны подать заявление в лечебное учреждение. Тогда специалисты оценят состояние здоровья беременной и помещения, в которых планируется рожать. Беременная и учреждение здравоохранение подпишут договор, по которому беременная будет получать консультации до родов и после них, помощь во время родов и визиты акушера после родов.

Правила требуют, чтобы помещение, в котором планируются роды, было чистым и теплым, с горячей водой, электричеством и твердой поверхностью, которая необходима для реанимации новорожденного, а также был обеспечен доступ автомобилю скорой помощи, который в течение 30 минут мог бы доставить роженицу и новорожденного в учреждение здравоохранения.

Услугу сопровождения родов на дому смогут оказывать акушеры, работающие в лечебных учреждениях, обладающие более чем двухлетним опытом работы, совершившие не менее 100 осмотров рожениц и новорожденных, принявшие более 50 родов. Они также обязаны будут обладать знаниями первой акушерской помощи, реанимации новорожденных и стабилизации их состояния, подготовки к транспортировке.

Эта услуга не будет предоставлять женщинам, у которых уже было кесарево сечение, операции на матки, выкидыши или патологии беременности или плода, пороки в развитии новорожденных, болезни, осложняющие ход беременности.

Также на дому не разрешат рожать, если состояние женщины неблагоприятно по причине искусственного оплодотворения, при первых родах старше 40 лет и моложе 18 лет.

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