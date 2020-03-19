Для застрявших в Соединенном Королевстве литовцев планируется рейс из Лондона

По информации ведомства, рейс из лондонского аэропорта Станстед, по предварительным данным, состоится 21 марта в 19 часов по местному времени. В Вильнюсе самолет должен приземлиться в 23.30 по местному времени. Цена билета на человека – 275 евро.
Рейс организует туроператор Kidy Tour при сотрудничестве с авиакомпанией Avion Express.
Желающих просят заполнить анкету: https://www.kidytour.lt/skrydis-londonas-vilnius. За дополнительной информацией пассажирам предлагают обращаться к представителям компании Kidy Tour.
Несколько тысяч литовцев в последние дни попросили у государства помощи в возвращении на родину, поскольку страны Европы значительно ограничили передвижение с целью замедлить распространение коронавируса.
В среду 130 литовцев спецрейсом прилетели с Тенерифе, в пятницу и в субботу организуются рейсы из Парижа, а в четверг – из Амстердама и Валенсии. Места все 220 мест в первом субботнем рейсе из Парижа уже заняты.
Для всех возвращающихся из-за границы граждан обязателен 14-дневный карантин, за его нарушение грозит правовая ответственность.
По возвращении из аэропорта специалисты призывают не пользоваться общественным транспортом, жить в отдельных помещениях, не посещать общественные места.
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