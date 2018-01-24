Сейчас консерваторы поднимают вопрос, были ли у Карбаускиса связи с российскими политиками или чиновниками, поэтому планируют обращение в Департамент госбезопасности Литвы. Лидер "крестьян" называет возможные связи выдумкой.

Консерватор Андрюс Кубилюс в социальной сети публично интересуется – кто - сам Карбаускис или его отец - встречались с одним из ближайших людей из окружения президента России Владимира Путина Сергеем Нарышкиным, с кем из политиков и чиновников он встречался с 2000 года, организовывала ли эти встречи Казимира Прунскене.

"Влиятельный олигарх, бизнес связи которого связаны с Россией, в случае Литвы – с бизнесом удобрений и сельскохозяйственного оборудования – получающий огромные доходы, а благодаря деньгам и политическое влияние. В конце концов, благодаря этому политическому влиянию он побеждает на выборах и быть может меняет геополитический курс страны", – так отозвался о Карбаускисе лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

Карбаускис отрицает, что ездил в Россию после 1994 г., а его отец "официально ни с какими служащими, сотрудниками безопасности никогда не встречался". "Мой брат работает в России, мой отец, если и ездит туда, то только к брату, у него нет никаких связей, никаких отношений. Это очень странные вопросы", – сказал Карбаускис.

Ландсбергис предупредил, что если эти сомнения не развеют, то он с коллегами начнет собирать подписи за создание комиссии, которая займется соответствующим расследованием, в планах будет и обращение в ДГБ.

Глава ДГБ, когда несколько дней назад его спросили о возможных связях Карбаускиса с российскими предприятиями, признал, что это для него не новость.

"Мы наблюдаем за ситуацией, стараемся сохранять объективность. Хочу подчеркнуть одно – в случае со всеми обвинениями должны быть доказательства. Я бы не хотел спекулировать, на тему следили ли мы, наблюдали. У разведки есть свои методы и секреты", – сказал Дарюс Яунишкис.

Консерваторы и либералы инициируют создание комиссии, которая должна выяснить, какие схемы или компании используют для того, чтобы обойти установки, связанные с тем, что конкретный человек или компания, а также связанные с ней люди, не могут иметь больше 500 га земли. Напомним, что Agrokoncernas Карбаускиса пользуется землей его сыновей, брата, сестры и отца.