Для тех, кто не понимает, что такое самоизоляция: на улицах будут дежурить 800 полицейских

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене сказала, что на улицах будит патрулировать в два раза больше полицейских.

"Самая главная весть уже прозвучала, на границе нет очередей фур, это очень важно. Второе, что мы обсудили – это обеспечение общественного порядка. Сейчас патрулирует в два раза больше полицейских. Это связано с тем, что люди не соблюдают режим самоизоляции, поступает много звонков. Мы не хотим никого пугать, но вы должны сами беречь себя и других, иначе придется заплатить высокую цену. Количество звонков растет", – сказала министр.

Она призвала соседей проявить ответственность и помочь находящимся в самоизоляции.

"Еще раз прошу жителей найти интересные занятия дома, не посещать общественные пространства", – сказала Тамашюнене.

"Если есть злостные нарушители порядка, я надеюсь, это отдельные случаи несоблюдения порядка, об этом надо информировать полицию. Стражи порядка должны обеспечить общественный порядок", – заметила она.

Генкомиссар Пожела на пресс-конференции сказал, что рассматривают и другие варианты.

"Мы хотим порадоваться - многие жители проявляют гражданственную позицию. За сутки поступило 350 сообщений о разного рода нарушениях режима самоизоляции и карантина. Полиция каждый раз связывается с человеком, который, возможно, нарушил порядок, в большинстве случаев его удается убедить в том, что порядок надо соблюдать. Если договориться не удается, применяются соответствующие меры", – сказал глава полиции.

Он напомним, что общественные пространства - не место для самоизоляции.

"Мы видим другую проблему, наши граждане не осознают угрозу. Мы видим детей во дворах, полные людей общественные пространства, видим туристические места вокруг Вильнюса, где много людей. Нужно еще раз жителям объяснить, что самоизоляция - это не прогулка, не встречи с другими людьми. Если это не поможет, примем соответствующие решения", – сказал он.