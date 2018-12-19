Минкульт в 2019 году предлагает подготовить комплексный проект работ по исследованию, проектированию, строительству и приведению горы в порядок.
В предложениях подчеркивается, что, получив разрешение Департамента культурного наследия и Минкульта, необходимо убрать из конструкции Верхнего замка использованную при восстановлении в 1980 году кирпичную кладку и имитацию юго-восточной оборонительной стены.
С учетом проделанных работ и нынешнего состояния горы Минкульт предлагает не отзывать экстремальную ситуацию.
Состояние юго-восточного склона горы остается критическим, поэтому опасность оползней по-прежнему остается.
Правительство объявило экстремальную ситуацию в связи с состоянием горы год назад.
За полгода до этого экстремальную ситуацию объявила Вильнюсская мэрия. Гора Гедиминаса, или Замковая гора - эрозионный холм в Вильнюсе на левом берегу реки Нерис, у слияния рей Вильняле и Нерис.
За столетия он изменил свою форму, его оползни выполняли одну из оборонительных функций.
На горе раньше не было деревьев, но в конце XX в. она полностью заросла ими, в 2011-2013 гг. деревья вырубили. В феврале 2016 года на склонах горы стали формироваться трещины, а затем и оползни. В 2016-2017 гг. их стало так много, что потребовалось серьезное вмешательство для сохранения горы.
Предполагают, что виной тому был оборудованный фуникулер и построенный у подножия горы Дворец правителей.
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