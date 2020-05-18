Для смягчения последствий пандемии дополнительно трудоустроят 200 психологов

Планируется расширить доступность психологических консультаций и дополнительно трудоустроить более 200 психологов, сообщил премьер Литвы Саулюс Сквернялис в своем фейсбуке.

"Будем укреплять линии эмоциональной помощи - и для детей, и для сеньоров, и для других групп. Будем создавать региональные команды быстрого реагирования", - пишет премьер.

Карантин в Литве продлен до 31 мая.