Представители Литвы и России в среду обсудили вопросы пересечения границы в Пагегяй.
"Никаких особых послаблений, если говорить о требованиях, которые предъявляются к желающим пересечь территорию Литовской Республики как гражданам России, так и гражданам третьих стран, быть не может", - сказал в Пагегяй журналистам посол МИД Литвы по особым поручениям Гинтаутас Васюлис.
По его словам, Литва не сможет делать скидки для следующих через ее территорию граждан третьих стран в связи с требованием необходимых документов, однако пропускную способность границы можно улучшить организационными мерами.
Участники встречи в Пагегяй немало внимания уделили обсуждению организации работы пунктов погранконтроля между Литвой и Калининградской областью.
Россияне обещают ввести на этих участках так называемое реверсное движение - это означает, что поток пассажиров сможет пересекать границу только в одну сторону.
В дни футбольных матчей Россия также обещает ограничить движение грузового транспорта, увеличить число пограничников на пунктах погранконтроля.
В Калининграде с 16 до 28 июня в рамках группового этапа ЧМ состоятся матчи футбольных сборных Хорватии и Нигерии, Сербии и Швейцарии, Испании и Марокко, Англии и Бельгии.
Самое большое беспокойство вызывают у правоохранителей граждане Марокко и Нигерии, так как им для въезда в Литву нужны будут шенгенские визы.
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