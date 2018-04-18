Представители Литвы и России в среду обсудили вопросы пересечения границы в Пагегяй.

"Никаких особых послаблений, если говорить о требованиях, которые предъявляются к желающим пересечь территорию Литовской Республики как гражданам России, так и гражданам третьих стран, быть не может", - сказал в Пагегяй журналистам посол МИД Литвы по особым поручениям Гинтаутас Васюлис.

По его словам, Литва не сможет делать скидки для следующих через ее территорию граждан третьих стран в связи с требованием необходимых документов, однако пропускную способность границы можно улучшить организационными мерами.

Участники встречи в Пагегяй немало внимания уделили обсуждению организации работы пунктов погранконтроля между Литвой и Калининградской областью.

Россияне обещают ввести на этих участках так называемое реверсное движение - это означает, что поток пассажиров сможет пересекать границу только в одну сторону.

В дни футбольных матчей Россия также обещает ограничить движение грузового транспорта, увеличить число пограничников на пунктах погранконтроля.

В Калининграде с 16 до 28 июня в рамках группового этапа ЧМ состоятся матчи футбольных сборных Хорватии и Нигерии, Сербии и Швейцарии, Испании и Марокко, Англии и Бельгии.

Самое большое беспокойство вызывают у правоохранителей граждане Марокко и Нигерии, так как им для въезда в Литву нужны будут шенгенские визы.