Для приезжающих из Беларуси жителей Литвы отменена изоляция

Во вступившем в понедельник в силу обновленном списке пораженных коронавирусом (COVID-19) стран не осталось Беларуси, поэтому для возвращающихся из этой страны гражданам Литвы или иностранцев, у которых есть вид на жительство в Литве, двухнедельная изоляция больше не является обязательной.
По данным Минздрава, сейчас в странах Евросоюза уровень заболеваемости коронавирусом ниже 16 случаев на 100 тысяч жителей отмечается в семи странах, помимо Литвы: Словении, Италии, Словакии, Эстонии, Финляндии, Венгрии и Латвии.
По приезде в Литву из стран, где заболеваемость выше 16 случаев на 100 тыс. жителей, но не превышает 25, обязательна только самоизоляция.
А из стран, где заболеваемость коронавирусом превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, приехать в Литву можно, однако необходимо иметь с собой отрицательный результат теста на коронавирус и обязательно самоизолироваться на две недели.
В Литву разрешен въезд иностранцам из стран ЕС и нескольких других европейских стран. Иностранцы из третьих стран в Литву въехать не могут, помимо установленных правительством исключений. Такое исключение сделано и для Беларуси, если из этой страны иностранцы приезжают с особыми гуманитарными целями.
Для литовцев, возвращающихся из пораженных стран, необходима самоизоляция, а для возвращающихся из сильно пораженных стран - и тест на коронавирус.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва вскоре может перешагнуть опасную черту: придется изолироваться в Латвии и Эстонии (13)
В Литве в последнее время новые случаи коронавируса...
Немецкая больница Charite заявила, что Навальный был отравлен (1)
Медицинские тесты свидетельствуют об отравлении...
Провокации Лукашенко на границе с Литвой: чем может завершиться эта опасная игра (125)
Литва и Польша , другие страны вмешиваются в наши...
Заместитель госсекретаря США в Вильнюсе встретился с Тихановской: США вмешиваться не будут (22)
Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн в...
Для приезжающих из Беларуси жителей Литвы отменена изоляция (18)
Для приезжающих из Беларуси жителей Литвы больше не...