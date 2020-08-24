Для приезжающих из Беларуси жителей Литвы отменена изоляция

Во вступившем в понедельник в силу обновленном списке пораженных коронавирусом (COVID-19) стран не осталось Беларуси, поэтому для возвращающихся из этой страны гражданам Литвы или иностранцев, у которых есть вид на жительство в Литве, двухнедельная изоляция больше не является обязательной.

По данным Минздрава, сейчас в странах Евросоюза уровень заболеваемости коронавирусом ниже 16 случаев на 100 тысяч жителей отмечается в семи странах, помимо Литвы: Словении, Италии, Словакии, Эстонии, Финляндии, Венгрии и Латвии.

По приезде в Литву из стран, где заболеваемость выше 16 случаев на 100 тыс. жителей, но не превышает 25, обязательна только самоизоляция.

А из стран, где заболеваемость коронавирусом превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, приехать в Литву можно, однако необходимо иметь с собой отрицательный результат теста на коронавирус и обязательно самоизолироваться на две недели.

В Литву разрешен въезд иностранцам из стран ЕС и нескольких других европейских стран. Иностранцы из третьих стран в Литву въехать не могут, помимо установленных правительством исключений. Такое исключение сделано и для Беларуси, если из этой страны иностранцы приезжают с особыми гуманитарными целями.

Для литовцев, возвращающихся из пораженных стран, необходима самоизоляция, а для возвращающихся из сильно пораженных стран - и тест на коронавирус.