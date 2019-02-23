Эстонский ежедневник Postimees сообщает, что в случае военных действий жителей попросят помочь Вооруженным силам, передав армии включенные в список транспортные средства.

Это значит, что в случае необходимости владельцы этих транспортных средств должны в указанное время доставить свои автомобили с полными баками топлива и передать военным.

Может, подобный список будет составлен и в Литве?

LRT.lt связался с Минобороны Литвы и получил ответ, что в Литве есть похожий список транспортных средств.

"Некоторые юридические лица уже получили такую информацию, касающуюся транспортных средств и недвижимости", – сказал директор Департамента мобилизации и гражданского сопротивления МО Виталиюс Вилькякис.

Однако он подчеркнул, что если у владельцев изымут транспортные средства для нужд армии, их владельцам выплатят за них деньги.

На вопрос, какие транспортные средства были бы самыми необходимыми, он заметил, что это были бы автобусы, микроавтобусы для эвакуации граждан, тяжелая и сельскохозяйственная техника и внедорожники.

Кстати, жители могут и добровольно передать свою технику армии в случае военного положения.

"Конечно, в случае военного положения, у жителей Литвы будет такая возможность. В таком случае они должны обращаться к коменданту. Такое было в 1990–1991 гг., когда зарождалось Литовское государство – это было явлением самомобилизации", – сказал Вилькялис.