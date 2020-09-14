Для голосования на выборах в Сейм Литвы за рубежом зарегистрировались почти 23 000 граждан

Регистрация продолжается, в каждом из государств она завершится в различное время. Если человек выбирает голосование в зарубежном диппредставительстве, то он может регистрироваться и в день голосования.

На этих парламентских выборах впервые иностранные литовцы проголосуют не за кандидатов на Избирательном участке в вильнюсском Науяместисе, а за кандидатов специально созданного для них Одномандатного избирательного округа литовцев мира.

Согласно закону о парламентских выборах, когда на последних выборах за границей число голосовавших превышает 0,9% среднего количества избирателей, голосовавших во всех одномандатных округах, создается Одномандатный избирательный округ литовцев мира.

На парламентских выборах 2016 года за границей проголосовало 16 000 избирателей.

Очередные выборы в Сейм Литвы состоятся 11 октября.