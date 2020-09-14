aA
Для голосования за рубежом на предстоящих в октябре в Литве парламентских выборах зарегистрировались 22 882 избирателя, проживающих за пределами страны, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии (ГИК).
Для голосования на выборах в Сейм Литвы за рубежом зарегистрировались почти 23 000 граждан
© DELFI / Karolina Pansevič

Регистрация продолжается, в каждом из государств она завершится в различное время. Если человек выбирает голосование в зарубежном диппредставительстве, то он может регистрироваться и в день голосования.

На этих парламентских выборах впервые иностранные литовцы проголосуют не за кандидатов на Избирательном участке в вильнюсском Науяместисе, а за кандидатов специально созданного для них Одномандатного избирательного округа литовцев мира.

Статьи по теме:
Главизбирком Литвы: на парламентских выборах защитные маски будут обязательными  (10)
Выборы в условиях коронавируса: к больным избирателям будут ходить в специальных костюмах  (8)

Согласно закону о парламентских выборах, когда на последних выборах за границей число голосовавших превышает 0,9% среднего количества избирателей, голосовавших во всех одномандатных округах, создается Одномандатный избирательный округ литовцев мира.

На парламентских выборах 2016 года за границей проголосовало 16 000 избирателей.

Очередные выборы в Сейм Литвы состоятся 11 октября.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Глава Минздрава Литвы: локальный карантин могут объявлять не в районе, а в какой-то из областей (26)

За минувшие выходные в Литве установили почти 100...

Истосковавшиеся по отпуску жители Литвы летят на Кипр, что важно знать (12)

Жители Литвы массово отправляются на Кипр....

Новые правила: с понедельника не надо изолироваться возвращающимся в Литву из 9 стран (1)

После изменения методики подсчета, а 14 сентября...

В Литву по гуманитарному коридору разрешен въезд 205 белорусам (5)

По приказу министра внутренних дел Литвы Риты...

В Литве за сутки подтвержден 51 новый случай коронавируса (1)

За минувшие сутки в Литве подтвержден 51 случай...

|Maža didelių žinių kaina