Для голосования на выборах в Сейм Литвы за рубежом зарегистрировались почти 23 000 граждан

Регистрация продолжается, в каждом из государств она завершится в различное время. Если человек выбирает голосование в зарубежном диппредставительстве, то он может регистрироваться и в день голосования.
На этих парламентских выборах впервые иностранные литовцы проголосуют не за кандидатов на Избирательном участке в вильнюсском Науяместисе, а за кандидатов специально созданного для них Одномандатного избирательного округа литовцев мира.
Согласно закону о парламентских выборах, когда на последних выборах за границей число голосовавших превышает 0,9% среднего количества избирателей, голосовавших во всех одномандатных округах, создается Одномандатный избирательный округ литовцев мира.
На парламентских выборах 2016 года за границей проголосовало 16 000 избирателей.
Очередные выборы в Сейм Литвы состоятся 11 октября.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: локальный карантин могут объявлять не в районе, а в какой-то из областей (26)
За минувшие выходные в Литве установили почти 100...
Истосковавшиеся по отпуску жители Литвы летят на Кипр, что важно знать (12)
Жители Литвы массово отправляются на Кипр....
Новые правила: с понедельника не надо изолироваться возвращающимся в Литву из 9 стран (1)
После изменения методики подсчета, а 14 сентября...
В Литву по гуманитарному коридору разрешен въезд 205 белорусам (5)
По приказу министра внутренних дел Литвы Риты...
В Литве за сутки подтвержден 51 новый случай коронавируса (1)
За минувшие сутки в Литве подтвержден 51 случай...